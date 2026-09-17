Desemnarea europarlamentarului Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru de către președintele Nicușor Dan, joi, 17 septembrie 2026, a readus în atenția publică nu doar parcursul politic al acestuia, ci și viața sa personală. Deși politicianul PNL este extrem de vizibil pe scena europeană și națională, partenera sa de viață, Cătălina Manea, a preferat întotdeauna să păstreze o discreție totală, relatează Unica.

O carieră de succes în cadrul unei instituții UE de top

Cătălina Manea lucrează într-o poziție de răspundere la Banca Europeană de Investiții (BEI), una dintre cele mai importante și influente instituții financiare ale Uniunii Europene.

În ciuda funcției importante pe care o deține la nivel european, aceasta nu este o persoană publică activă și a evitat expunerea mediatică de-a lungul anilor.

Cei doi sunt căsătoriți din septembrie 2016, conform datelor menționate chiar de europarlamentar în biografia sa oficială.

Deși în spațiul public și în anumite relatări de presă este numită uneori Cătălina Mureșan, tânăra a păstrat în actele oficiale numele de Cătălina Manea.

În ultimele declarații de avere depuse de Siegfried Mureșan, soția sa apare menționată la capitolul venituri cu salariul încasat direct de la Banca Europeană de Investiții.

Profilul premierului desemnat de la Bruxelles

În timp ce soția sa activează în sectorul financiar european, Siegfried Mureșan s-a impus drept unul dintre cei mai cunoscuți economiști români din Parlamentul European.

Politicianul a fost primul român desemnat ca negociator-șef al Parlamentului European pentru bugetul anual al Uniunii Europene, calitate pe care a exercitat-o atât pentru bugetul din 2018, cât și pentru cel din 2024.

În prezent, pe lângă activitatea politică de vicepreședinte al PPE, Siegfried Mureșan are un rol cheie în negocierile privind Cadrul Financiar Multianual pentru perioada 2028–2034.