România se apropie de anticipate, crede politologul Cristian Pîrvulescu: „Ar prelungi criza politică cu încă minimum patru luni”

Nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier nu aduce soluții concrete pentru ieșirea din criza politică, consideră politologul Cristian Pîrvulescu. Acesta avertizează că decizia președintelui Nicușor Dan de a-l propune pe Mureșan reprezintă mai degrabă o „soluție procedurală” decât o încercare reală de deblocare.

Nominalizarea lui Siegfried Mureșan ar putea duce la un blocaj politic prelungit

Potrivit politologului, nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, făcută în contextul în care partidele politice nu au reușit să formeze o majoritate parlamentară, prelungește criza politică.

„Această nominalizare este răspunsul la blocaj prin întreținerea încă a unei perioade de blocaj. Mi-e greu să vă spun pentru câtă vreme”, a explicat el.

Pîrvulescu a subliniat că principala problemă constă în condițiile contradictorii impuse de partidele politice. PSD refuză să susțină un guvern din care nu face parte, în timp ce PNL și USR resping categoric o colaborare cu social-democrații.

„Din aceste trei condiții rezultă că nu se poate forma nicio majoritate. Sau cineva schimbă, sau cineva renunță”, a concluzionat acesta.

Alegerile anticipate sunt considerate „o soluție incertă” pentru România

În cazul în care Parlamentul respinge nominalizarea lui Mureșan, scenariul alegerilor anticipate devine tot mai probabil. Totuși, Pîrvulescu avertizează că un nou scrutin ar putea doar să prelungească criza politică.

„Alegerile anticipate nu rezolvă, ci prelungesc criza. O prelungesc cu încă minimum patru luni de zile, dacă nu mai mult”, a declarat politologul pentru News.ro.

Mai mult, el atrage atenția că, în lipsa unei schimbări de abordare din partea partidelor politice, Parlamentul rezultat în urma anticipatelor ar putea fi la fel de fragmentat precum cel actual.

„În ipoteza în care rezultatele vor duce la un Parlament fragmentat, nu vor rezolva deloc criza. Între timp, România se va adânci într-o situație și mai gravă”, a adăugat Pîrvulescu.

Cum ar putea afecta criza politică economia din România

Un alt aspect îngrijorător al prelungirii crizei politice este impactul asupra economiei. Cristian Pîrvulescu avertizează că această instabilitate ar putea genera reacții negative din partea investitorilor străini și a agențiilor de rating.

„Mi-e teamă că sentința de la Standard & Poor's va fi foarte dură din această cauză”, a declarat politologul.

Întârzierea formării unui guvern stabil ar putea duce la pierderea încrederii investitorilor internaționali. „Iar România va fi pe marginea prăpastiei. Cu siguranță investitorii străini, mai ales după foarte probabil insuccesul lui Trump, or să ocolească pe mai departe România. Pentru că au spus deja că nu acceptă o așa guvernare”, a concluzionat el.

Cine sunt partidele responsabile de actuala criză politică din România

În ceea ce privește responsabilitatea pentru actualul impas politic, Pîrvulescu consideră că aceasta este împărțită între toate formațiunile politice, inclusiv AUR.

„Am ajuns aici pentru că toate partidele, inclusiv AUR, au considerat că este mai degrabă favorabil să nu deblocheze criza decât să o deblocheze, pentru că nu existau soluții de deblocare”, a explicat el.

Potrivit politologului, președintele Nicușor Dan a preferat să lase partidele să demonstreze dacă pot construi o majoritate parlamentară în jurul propunerii sale.

„Fie domnul Mureșan renunță pentru că nu are majoritate (...) dar atunci avem demonstrația clară că nu există o soluție și atunci președintele are posibilitatea să facă o nominalizare care să deblocheze, una tehnică pe care partidele au refuzat-o astăzi”, a precizat Pîrvulescu.

Ce se întâmplă dacă Parlamentul respinge propunerea președintelui pentru funcția de prim-ministru

În cazul unui vot negativ al Parlamentului, președintele ar putea încerca o nouă nominalizare înainte de a lua în calcul dizolvarea Parlamentului.