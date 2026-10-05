Loredana și Andrei Roșca au muncit ani la rând în Dubai, Danemarca și Irlanda, dar au ales, în cele din urmă, să se întoarcă în România. La Zănești, în județul Neamț, cei doi horticultori au transformat aproximativ 2.000 de metri pătrați într-o grădină cu „flori nemuritoare”, iar oameni din mai multe județe, inclusiv din București, au venit să o vadă, potrivit Mesagerul de Neamț.

S-au cunoscut la facultate și au plecat să muncească în străinătate

Cei doi s-au cunoscut la Facultatea de Horticultură din Iași și s-au căsătorit în 2014. Loredana este din Târgu Frumos, iar Andrei din Piatra Șoimului. Au plecat apoi în străinătate. Andrei a lucrat un an în Dubai, la o mare grădină ornamentală interioară dintr-un hotel de cinci stele. Împreună au muncit la o fermă de porci din Danemarca, la ciuperci în Irlanda și în sere de hortensii.

Loredanei îi plăcea viața din Danemarca și spune că ar fi rămas acolo. Andrei a vrut însă să încerce să construiască ceva în România. Așa că au cumpărat un teren cu o casă veche în Zănești, au renovat-o și au început să pună în practică ceea ce învățaseră în anii petrecuți prin fermele și serele din străinătate.

Prima cultură a reușit abia după ce au pus irigații

Începutul nu a fost simplu. Primele încercări de a cultiva flori fără irigații au eșuat, iar prima cultură cu sistem de irigare a venit în 2023. În agricultură, spun cei doi, programul nu îl stabilește omul.

„Dacă plouă, îți iei pelerina și plantezi”, spune Andrei.

Un an mai târziu, în 2024, au început să meargă la târguri cu flori, buchete, ghivece și coronițe. Reacția oamenilor le-a arătat că există cerere, însă au descoperit și una dintre problemele agriculturii: ceea ce crezi că se va vinde foarte bine nu este neapărat ceea ce caută clienții. Iar dacă ai cultivat prea mult sau prea puțin dintr-un anumit soi, greșeala poate fi corectată abia în sezonul următor.

Florile sunt uscate și își păstrează forma și culoarea

Așa a apărut ideea de a pune accent pe florile care pot fi uscate. O parte este vândută proaspătă, iar restul este uscat și ajunge ulterior la florari, artizani sau direct la clienți. Afacerea lor poartă numele Floralo, iar grădina are aproximativ 2.000 de metri pătrați.

Munca pentru sezonul următor începe încă din noiembrie, cu alegerea și comandarea semințelor. Urmează răsadurile, plantarea, irigarea, bolile, buruienile, înlocuirea plantelor care nu rezistă și, în cele din urmă, recoltarea. Andrei spune că tocmai de aceea au ales să cultive multe varietăți: dacă un soi nu merge bine, altul poate salva sezonul. Iar concediile sunt greu de împăcat cu o asemenea afacere, mai spun cei doi.

„Ai plecat în concediu o săptămână, poți să-ți iei concediu total”, spune horticultorul.

Pentru cei doi, anii de muncă din străinătate nu au fost doar o metodă de a strânge bani. „Fiecare experiență am încercat să o înțeleg economic”, spune Andrei pentru sursa citată.