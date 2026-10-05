Cum a apărut Irina Fodor în mijlocul concurenților la „Asia Express” 2026. „E foarte frumos, pot să vă garantez asta”

Irina Fodor și-a făcut intrarea la „Asia Express” 2026, ediție de duminică seara, 4 octombrie, într-un mod inedit. Echipele au fost surprinse, iar Maurice Munteanu a făcut glume pe seama colegei lui, Mirela Vaida.

Irina Fodor a coborât dintr-un balon cu aer cald, asta după ce concurenții, ajunși deja la careu, au observat că Irina Fodor nu este acolo.

„Am urcat până aici pentru că am vrut să văd exact cum arată împrejurimile, să știu traseul vostru. E foarte frumos, pot să vă garantez asta. (...) Urmează o etapă senzațională”, a spus Irina Fodor, la Antena 1.

Maurice Munteanu a făcut o glumă la adresa Mirelei Vaida, partenera Oanei Tomoiagă în cadrul show-ului de la Antena 1.

„Cred că a fost invidiată de diverse cetățene care participă în această emisiune, care și-ar fi dorit și ele să coboare la alte emisiuni... și nu aș vrea să insinuez sau să nominalizez, deși poate și doamna Mirela Vaida și-ar fi dorit să coboare într-o emisiune din balon”, a spus Maurice Munteanu.

În ediția de duminică, 5 octombrie, după o misiune dificilă, Gabi Torje și Alin Alexuc au câștigat amuleta și jokerul. Cei doi au aflat care este avantajul abia atunci când s-au întâlnit cu restul echipelor la careu.