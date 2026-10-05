Pensionarii români care vor primi 500 de lei în plus la pensie în luna decembrie 2026

Pensionarii români cu venituri lunare de până la 3.000 de lei pot primi, în decembrie 2026, a doua tranșă a ajutorului financiar oferit de stat conform Ordonanței de urgență nr. 23/2026.

Sumele acordate variază între 300 și 500 de lei, în funcție de veniturile fiecărui pensionar, iar plata se face automat, fără a fi necesară depunerea unei cereri.

Câți bani în plus vor primi pensionarii în decembrie 2026

Ajutor financiar pensionari decembrie 2026. Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Ajutorul financiar total pentru 2026 este cuprins între 600 și 1.000 de lei, fiind împărțit în două tranșe egale.

Prima tranșă a fost achitată în luna mai, iar cea de-a doua urmează să fie virată în decembrie. Pentru această etapă, eligibilitatea se calculează în funcție de veniturile încasate în luna noiembrie 2026.

Concret, pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei vor primi 500 de lei în decembrie, ceea ce ridică sprijinul total pe anul 2026 la 1.000 de lei.

Cei cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei vor beneficia de 400 de lei, ajungând la un total de 800 de lei.

În cazul persoanelor cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei, tranșa din decembrie va fi de 300 de lei, iar sprijinul anual va însuma 600 de lei.

Pensionarii care câștigă peste 3.000 de lei lunar nu sunt eligibili pentru acest ajutor financiar, conform aceleiași surse.

Cum se calculează veniturile

Ajutor financiar pensionari decembrie 2026. Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Pentru acordarea sumei din decembrie se iau în considerare drepturile de pensie cuvenite pentru luna noiembrie. Sunt incluse atât pensiile din sistemul public, cât și cele militare de stat sau, acolo unde este cazul, indemnizația socială pentru pensionari.

Există totuși excepții. Dacă un pensionar primește în noiembrie sume retroactive aferente unor perioade anterioare, acestea nu sunt luate în calcul pentru stabilirea plafonului de eligibilitate.

Această măsură asigură că o plată suplimentară ocazională nu influențează dreptul la ajutorul financiar.

Pensia medie în România a atins, în luna iulie 2026, valoarea de 2.821 de lei, conform celor mai recente date furnizate de CNPP. Diferențele dintre județe însă sunt semnificative.

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Pensionarii nu trebuie să depună cereri pentru a primi banii

Procesul de acordare este unul automatizat. Casele teritoriale și sectoriale de pensii sunt responsabile pentru efectuarea plăților, iar fondurile provin din bugetul de stat.

Această măsură vizează atât pensionarii din sistemul public, cât și pe cei care primesc pensii militare de stat.

În cazul pensiilor de urmaș, fiecare beneficiar eligibil va primi ajutorul financiar corespunzător nivelului său de venit.

De asemenea, dacă un pensionar are drepturi de pensie doar pentru o parte din luna noiembrie 2026, suma integrală aferentă categoriei sale de venit îi va fi totuși acordată.

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