Într-un videoclip publicat pe Facebook, Dominic Fritz a subliniat că reacția de revoltă a publicului depășește persoana sa și vizează demnitatea comunității și respectarea statului de drept în România.

„Ținta principală nu sunt eu, ci voi”

Edilul din Timișoara a declarat că încercările de a-l înlătura din funcție au scopul de a crea un sentiment de neputință în rândul cetățenilor și de a-i determina să părăsească țara.

El a reamintit că s-a mutat în România în anul 2019 și a decis să intre în politică după valul de proteste din 2017 declanșat de Ordonanța 13.

„Ţinta principală a execuţiei mele nu sunt eu, ci eşti tu. Vor să te facă să te simţi singur în ţara ta, să simţi că nu mai ai putere, că nu mai are niciun rost. Aşa că spun foarte clar, eu sunt cu capul sus, mai determinat ca niciodată să nu îl aplec în faţa acestor borfaşi, care de zeci de ani vă fură speranţa şi calitatea vieţii pentru a-şi umple cutiile de pantofi. Refuz să fiu umilit sau redus la tăcere şi te rog şi pe tine să refuzi”, a declarat Dominic Fritz.

Dominic Fritz a subliniat că rezultatele obținute la Timișoara demonstrează că o altă direcție administrativă este posibilă și a dat asigurări că nu intenționează să își abandoneze mandatul sau să plece din țară, în pofida deciziei luate de instanța constituțională.

„Eu nu voi pleca nicăieri, Timişoara este, rămâne casa mea şi niciodată nu voi trăda încrederea celor care m-au votat. Dacă susţii statul de drept şi libertatea în România, dacă eşti alături de mine, fă-ţi vocea auzită, scrie pe social media despre revolta ta, fă un video pe TikTok, dă share la acest video, vorbeşte cu prietenii şi familia, vino la un protest, orice, să ne susţinem reciproc, pentru că nu suntem singuri. Au crezut că ne termină, dar abia am început, mersi că eşti cu mine în această luptă!”, a mai transmis Dominic Fritz.

Mobilizare în USR după hotărârea Curții Constituționale

În același timp, conducerea USR a reacționat la nivel instituțional, Biroul Național convocând pentru miercuri ședința Comitetului Politic al partidului pentru a-i acorda un vot formal de susținere președintelui formațiunii.

Hotărârea CCR a vizat amendamentul adus Legii integrității, care stabilește încetarea de drept a mandatului în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ pentru aleșii locali aflați în stare de incompatibilitate sau conflict de interese.

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