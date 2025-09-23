Critici aduse ONU de către Trump

Președintele american a susținut că ONU este plină de „vorbe goale” și că „vorbele goale nu rezolvă războaiele”, potrivit AP.

„Întotdeauna am spus că ONU are un potențial extraordinar. Dar nici măcar nu se apropie de a se ridica la înălțimea acestui potențial”, a spus Trump, care a mai adăugat: „În cea mai mare parte, cel puțin deocamdată, tot ce par să facă este să scrie o scrisoare foarte fermă, iar apoi nu o urmează niciodată. Sunt vorbe goale, iar vorbele goale nu rezolvă războiul”.

Donald Trump acuză ONU că ignoră eforturile sale de promovare a păcii

El a acuzat ONU că nu l-a contactat în legătură cu diversele războaie, despre care susține că le-a oprit, și că ignoră eforturile sale de promovare a păcii.

Făcând referire la conflictele în care a intervenit, Trump a spus: „Păcat că a trebuit să fac eu aceste lucruri în loc ca Națiunile Unite să le facă”.

„Din păcate, în toate cazurile, Națiunile Unite nici măcar nu au încercat să ajute”, a adăugat el.

Președintele american a declarat că, după ce s-a întors la Casa Albă, i-a trimis liderului suprem iranian Ali Khamenei o scrisoare în care i-a promis o „cooperare totală” în schimbul suspendării programului nuclear iranian.

„Răspunsul regimului a fost să-şi continue ameninţările constante la adresa vecinilor şi intereselor Statelor Unite în întreaga regiune şi împotriva unor ţări mari aflate în apropiere”, a declarat el. Iar ca rezultat, mulţi dintre foştii comandanţi militari ai Iranului „nu mai sunt printe noi”, a subliniat el.

El a evocat de asemenea Operaţiunea „Midnight Hammer”, în care avioane militare americane au bombardat principalele instalaţii nucleare iraniene.

Cuvinte de laudă la adresa SUA

În primele minute ale discursului său la Adunarea Generală a ONU, miliardarul republican l-a atacat pe predecesorul său democrat, Joe Biden.

De asemenea, el le-a spus reprezentanţilor celorlalte state din lume că Statele Unite sunt „cea mai atrăgătoare ţară de oriunde din lume şi că nicio altă ţară nu este nici măcar pe aproape” la fel de atrăgătoare.

Statele Unite sunt „cea mai bună ţară pe Pământ pentru a face afaceri”, iar economia americană este în prezent „mai mare şi mai bună” decât în primul său mandat (2017-2021), pe care l-a catalogat drept „cel mai mare în istoria lumii”, a declarat el.

America este „respectată din nou” mai mult ca nicodată”, a subliniat liderul de la Casa Albă

