De Adrian Cochino,

UPDATE 04.00: Rezumat, după o zi maraton de dezbateri încheiată cu un vot istoric.

Donald Trump a devenit oficial al treilea președinte din istoria SUA pus sub acuzare. Camera Reprezentanților a votat pe linii partizane pentru ambele capete de acuzare, abuz de putere și obstrucționarea Congresului.



Dar președintele își păstrează funcția.

Soarta sa va fi stabilită de un proces ce se va desfășura în Senat în ianuarie 2020. Este nevoie de o majoritate de două treimi în camera superioară pentru ca președintele să fie destituit.

Un rezultat imposibil, ținând cont că Senatul are în prezent 53 de republicani, 45 de democrați și doi independenți, care votează alături de aceștia din urmă.

Nu se știe deocamdată clar cât va dura procesul din Senat. În vreme ce Casa Albă a semnalat că ar susține un proces de lungă durată, Washington Post a dezvăluit că negocierile dintre liderii republicani și președinte vizează o procedură de aproximativ două săptămâni.

De menționat că doar doi președinți din istoria SUA au mai fost puși sub acuzare, Bill Clinton și Andrew Johnson, dar niciunul nu a fost destituit.

UPDATE 03.47: Camera Reprezentanților a votat și pentru a doilea cap de acuzare în dosarul Ucraina, obstrucționarea Congresului, cu 229 la 198 de voturi.

UPDATE 03.26: Majoritatea Camerei Reprezentanților a votat pentru punerea sub acuzare a președintelui pentru abuz de putere.



Au fost 230 de voturi pentru și 197 împotrivă.

Urmează și votul pentru al doilea cap de acuzare, obstrucționarea Congresului.

UPDATE 03.15: A început votul pentru primul cap de acuzare.



În acest timp, Trump și-a început mitingul electoral în Michigan.

UPDATE 03.05: Democratul Adam Schiff încheie dezbaterea maraton cu reluarea celor două capete de acuzare: abuz de putere și obstrucționarea Congresului.

Suntem foarte aproape de votul istoric spre care ne-am îndreptat încet, de luni bune, cu fiecare depoziție din Congres.

UPDATE 03.00: Unul dintre democrații care va vota împotriva punerii sub acuzare este Jeff Van Drew, din New Jersey, care ar urma să treacă cu arme și bagaje la Partidul Republican.

Mulți dintre membrii staff-ului său au demisionat în semn de protest față de această mișcare, potrivit Fox News.

UPDATE 02.15: În vreme ce Camera Reprezentanților se apropie de votul final pentru punerea sub acuzare a lui Trump, cel mai nou sondaj arată că America este aproape perfect divizată pe această temă.

Un sondaj NBC News/Wall Street Journal arată că 48% dintre americani susțin punerea sub acuzare, iar 48% sunt împotriva procedurii.

UPDATE 01.47: Un nume a fost folosit în mod repetat în timpul acestei dezbateri, în afară de cel al lui Trump. Este vorba despre Alexander Hamilton.

Adam Schiff, președintele Comisiei de Informații din Camera Reprezentanților, a amintit spre exemplu de avertismentul lui Hamilton cu privire la omul ”care nu are principii în viața privată, este disperat să se îmbogățească și este prea temperamental”.

”Hamilton a prezis apariția lui Trump”, a spus Schiff.

Dar și alți democrați, și unii republicani, l-au folosit pe Hamilton pentru a-și susține pozițiile diametral opuse pe tema punerii sub acuzare.

Cine a fost totuși omul cu pricina?

Hamilton a fost unul dintre părinții fondatori ai SUA, care a dezvoltat sistemul financiar al țării și a jucat un rol major în scoaterea în ilegalitate a comerțului internațional cu sclavi.

Dar mai important, Hamilton a fost subiectul unui recent musical de succes, regizat de Lin-Manuel Miranda, care l-a popularizat pe politician.

Reacția lui Miranda nu a întârziat.

Ghost of Hamilton looking at me like pic.twitter.com/0YZdN2Jllp — Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) December 18, 2019

UPDATE 01.10: Un vot pentru punerea sub acuzare a președintelui ar trebui să aibă loc în următoare două ore.

Ce va urma? După punerea sub acuzare, Trump va rămâne în funcție, soarta sa urmând să fie stabilită de un proces ce se va desfășura în Senat în ianuarie 2020.

UPDATE 01.05: Matt Gaetz, un republican din Florida, aliat apropiat al președintelui, a avut un discurs bătăios în Camera Reprezentanților.

”Această procedură nu are de-a face cu Ucraina. Este despre putere – Donald Trump o are, iar democrații din Cameră o vor. Și așa, fără fapte, fără victimă, fără dovezi, fără o agendă pentru America, această șaradă de procedură merge mai departe, fără să urmeze regulile și fără un cod de onoare”, a spus Gaetz.

UPDATE 00.45: Până acum, doar doi preşedinţi americani, Andrew Jackson şi Bill Clinton, au fost puşi sub acuzare de Congres, iar un al treilea – Richard Nixon – şi-a dat demisia, înainte ca procedura să fie declanşată.

Niciun preşedinte nu a fost găsit vinovat şi demis prin votul Senatului, în urma punerii sub acuzare.

Iar acest lucru va fi valabil și pentru Donald Trump.

UPDATE 00.15: Donald Trump părăsește Casa Albă fără să răspundă întrebărilor reporterilor pe tema dezbaterii din Camera Reprezentanților.



Președintele merge la un miting în Michigan și li se va adresa suporterilor săi chiar la ora la care va fi pus sub acuzare.

UPDATE 00.03: Există un discurs repetat mai mult sau mai puțin în aceeași formă de democrați.

L-a rezumat bine John Lewis, congresman din Georgia, care a spus:

”Nu ne-am dorit ca acest lucru să se întâmple. Este o zi tristă, nu este o zi pe care să o sărbătorim”, a spus democratul, în timpul dezbaterii din Camera Reprezentanților.

Această reținere oglindește îndoielile multor democrați, nu cu privire la vinovăția președintelui, ci la efectul electoral al procedurii de punere sub acuzare.

Dar este și rezultatul unui îndemn adresat de lidera democrată Nancy Pelosi. Potrivit BBC News, aceasta le-a cerut colegilor săi să fie echilibrați, să nu sărbătorească în niciun caz punerea sub acuzare a lui Trump, să arate americanilor că acesta este un moment grav.

Lidera democraților din Camera Reprezentanților le-a cerut colegilor să arate gravitatea momentului FOTO: EPA

UPDATE 23.35: Deși încearcă să transmită ideea că nu este afectat de procedura din Congres, Trump nu reușește să își ascundă furia, care se revarsă prin fiecare tweet postat cu majuscule.

”Ce minciuni îngrozitoare spuse de democrații buni de nimic, radicali de stânga. Acesta este un atac la adresa Americii și un asalt la adresa Partidului Republican”, a scris președintele pe Twitter.

SUCH ATROCIOUS LIES BY THE RADICAL LEFT, DO NOTHING DEMOCRATS. THIS IS AN ASSAULT ON AMERICA, AND AN ASSAULT ON THE REPUBLICAN PARTY!!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2019

UPDATE 23.30: Kellyanne Conway, consilieră la Casa Albă, a vorbit peste 40 de minute la un briefing de presă despre punerea sub acuzare spunând printre altele că președintele urmărește pe cât posibil dezbaterea din Camera Reprezentanților, dar că mai are și altele pe cap.

Conway a mai spus că președintele nu consideră că punerea sub acuzare ar fi ”o pată” pe mandatul său.

UPDATE 23.15: Pentru că dezbaterea va mai dura câteva ore, e bine să reamintim că toată ancheta a plecat de la o sesizare a unui avertizor de integritate, un analist al serviciilor secrete, care a anunțat că Donald Trump ar fi încălcat legea, în timpul convorbirii cu președintele Vladimir Zelensky.

Au urmat audierile, cu multe mărturii interesante, care au culminat cu cea a ambasadorului SUA în UE, Gordon Sondland, care a declarat că a exercitat presiune asupra Ucrainei pentru anchetarea lui Joe Biden și a democraților deoarece președintele Donald Trump a cerut acest lucru.



UPDATE 22.45: În fața clădirii Capitoliului, mai mulți oameni s-au strâns, cu pancarte, pentru a cere punerea sub acuzare a președintelui.

Protestatarii din fața Congresului s-au dovedit a fi creativi din punct de vedere vestimentar FOTO: EPA

epaselect epa08079469 Activists gather at a ‘Impeach and Remove’ rally to show support for the Congressional impeachment of US President Donald Trump outside the Capitol in Washington, DC, USA, 18 December 2019. Later in the day, Donald Trump will likely become the third president in US History to be impeached by Congress. The House will then send the articles of impeachment to the Senate, where a trial is expected early in 2020. EPA-EFE/JIM LO SCALZO

UPDATE 22.40: Senatorul democrat Chris Murphy a postat un tweet care observă un fapt amuzant. Un funcționar al Casei Albe a fost văzut în timp ce împărțea senatorilor, la pachet, scrisoarea violentă a lui Trump pentru democrata Nancy Pelosi, dar și o felicitare de Crăciun.

True story: there is a White House staffer going around the Senate delivering to each office, as a package, the incoherent, scathing Pelosi letter AND…wait for it…a giant 16×12 White House Christmas card (along with, implausibly, a second smaller Christmas card).



What a day. pic.twitter.com/y8gZuQbipl — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) December 18, 2019

UPDATE 22.30: ”Ei bine, sunt pus sub acuzare, dar în afară de asta sunt bine”.

Este răspunsul dat de președintele Donald Trump senatorului republican Lindsey Graham.

Republicanii au rămas trup și suflet alături de Trump, iar în unele cazuri au copiat cuvânt cu cuvânt discursul președintelui.

Dar în alte cazuri, poziția lor a atins cote înalte ale absurdului.

Republicanul Barry Loudermilk, spre exemplu, a apreciat că Trump a avut mai puține drepturi procesuale decât Isus.

UPDATE 22.15: Secretarul de stat american Mike Pompeo a anunţat miercuri că va depune mărturie şi va furniza documente în cadrul procedurii din Senat de punere sub acuzare a preşedintelui Donald Trump ”dacă acest lucru este adecvat şi cerut de lege”, transmite Reuters, citată de Agerpres.

UPDATE 21.00: Vicepreședintele Mike Pence a declarat azi, la un eveniment electoral, că ancheta democraților este ”o farsă”.

”Democrații buni de nimic vor vota o punere sub acuzare partizană, încercând astfel să întoarcă voința populară”, a spus Pence.

UPDATE 19.20: Șefa democraților din Camera Reprezentanților, Nancy Pelosi, l-a catalogat pe Trump drept o amenințare la adresa Statelor Unite.

”Acțiunile necugetate ale președintelui au făcut ca această punere sub acuzare să fie necesară”, a declarat Pelosi.

”Este o realitate faptul că preşedintele e o ameninţare continuă pentru securitatea noastră naţională şi pentru integritatea alegerilor noastre, baza democraţiei noastre”, a adăugat ea.

UPDATE 19.00: Dezbaterea pe tema procedurilor s-a terminat și a făcut loc dezbaterii pe tema punerii sub acuzare. Este de așteptat ca aceasta să dureze cel puțin șase ore, poate chiar opt, dacă republicanii doresc să o prelungească.



Pentru România, asta înseamnă că votul va avea loc cândva la mijlocul nopții.

UPDATE 16.30: Preşedintele american Donald Trump a reafirmat miercuri că nu a făcut ”nimic rău”, într-un mesaj transmis pe Twitter cu câteva ore înaintea votului din Camera Reprezentanţilor privind procedura de destituire lansată împotriva sa, relatează AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

„Vă vine să credeţi că astăzi voi fi pus sub acuzare de stânga radicală, democraţii-care-nu-fac-nimic, ÎN TIMP CE EU NU AM FĂCUT NIMIC RĂU!”, a scris liderul de la Casa Albă. „E groaznic. Aşa ceva nu ar mai trebui să se întâmple niciodată vreunui preşedinte. Spuneţi o rugăciune!” – a adăugat Trump.

UPDATE 10.55: Într-o scrisoare de şase pagini adresată democratei Nancy Pelosi, Trump și-a reluat marți obiecţiile faţă de capetele de acuzare ce îi sunt aduse şi pe care le califică ca fiind fără valoare şi absurde, într-un limbaj acuzator şi pe alocuri dispreţuitor îl care i-a atacat pe Pelosi, pe democraţii din Congres, pe Joe Biden şi instituţii precum FBI-ul.

Trump a apreciat că importanța instrumentului punerii sub acuzare a fost diluată de ancheta democraților și a susținut că a avut mai puține drepturi decât acuzații din celebrul proces al vrăjitoarelor din Salem.

În treacăt fie spus, procesul respectiv, care a avut loc în 1692-1693, a dus la spânzurarea a 19 acuzați. Alții au fost arși pe rug, omorâți cu pietre sau au murit în închisoare.

UPDATE 10.45: New York Times anunță că democrații au, în mod previzibil, majoritate pentru punerea sub acuzare a președintelui.

Mai exact, 218 democrați vor vota ”pentru”, doi ”împotrivă”, iar unul se va abține. Există și 12 democrați care nu au dat un răspuns deocamdată.

În cazul republicanilor, lucrurile sunt mai clare. Niciunul nu susține punerea sub acuzare, 170 sunt ”împotrivă”, unul este nehotărât, iar 38 nu au oferit cotidianului un răspuns.

Comisia Juridică a adoptat vineri, după o dezbatere aprinsă, cele două capete de acuzare în dosarul în care președintele Donald Trump este suspectat că a cerut Ucrainei să îl investigheze pe rivalul său politic, Joe Biden.

S-a votat partinic, iar cele două capete de acuzare au fost aprobate cu 21 la 17. Urmează o săptămână tensionată, cu evenimente care vor rezona în întreaga lume.

Mai întâi, Comisia de Regulament a stabilit marți câteva chestiuni formale: cât va ține dezbaterea din plen și când va avea loc votul, notează Reuters.

Se va vota pentru fiecare cap de acuzare în parte și este nevoie de o majoritate simplă pentru ca votul să treacă.

În prezent, Camera Reprezentanților are 233 de democrați și 197 de republicani. Doi democrați au anunțat deja că se opun punerii sub acuzare și este posibil ca alți câțiva să aleagă să se abțină sau să voteze împotriva unui cap de acuzare, din motive electorale.

Este vorba despre congresmenii aleși în state cu electorat republican, care vor ajunge anul viitor în fața alegătorilor și vor fi nevoiți să dea socoteală pentru votul lor.

Dar democrații au totuși o majoritate confortabilă pentru a trece mai departe.

Un vot imposibil în Senat

După punerea sub acuzare, Trump va rămâne însă în funcție, soarta sa urmând să fie stabilită de un proces ce se va desfășura în Senat în ianuarie 2020.

Este nevoie de o majoritate de două treimi în camera superioară pentru ca președintele să fie destituit.

Un rezultat imposibil, ținând cont că Senatul are în prezent 53 de republicani, 45 de democrați și doi independenți, care votează alături de aceștia din urmă.

Nu se știe deocamdată clar cât va dura procesul din Senat. În vreme ce Casa Albă a semnalat că ar susține un proces de lungă durată, Washington Post a dezvăluit că negocierile dintre liderii republicani și președinte vizează o procedură de aproximativ două săptămâni.

Doar doi președinți din istoria SUA au fost puși sub acuzare, Bill Clinton și Andrew Johnson, dar niciunul nu a fost destituit.

Un scandal favorabil pentru președinte?

Vineri seară, Trump a atacat iarăși procedura de punere sub acuzare (impeachment) și pe democrați, dar a mai spus un lucru interesant: ”Se pare că se va dovedi foarte bună pentru mine din punct de vedere politic”.

Președintele a făcut referire și la un sondaj care îl favorizează, dar nu a menționat care ar fi acesta.

Un astfel de sondaj a fost dat publicității săptămâna trecută de Monmouth University și arată că 45% dintre americani cred că Trump ar trebui pus sub acuzare, în vreme ce 50% sunt împotrivă, notează CNN.

Mai mult, trei din patru americani consideră că opinia lor pe tema procedurii de destituirea președintelui nu se va schimba, indiferent de ce alte informații vor ieși la iveală.

Un semn că taberele pro și anti-Trump se adâncesc în tranșee.

Un alt sondaj publicat recent de Universitatea Marquette arată că în Wisconsin, un stat cheie pentru alegerile prezidențiale din 2020, situația este asemănătoare.

Doar 40% dintre alegătorii din acest stat se pronunță pentru punere sub acuzare și destituire, în vreme ce 52% sunt împotrivă.

O altă analiză, realizată de o firmă apropiată de republicani, Firehouse Strategies, arată chiar chiar mai bine pentru republicani.



În ultimele luni, Trump a urcat în sondajele din trei state cheie, Wisconsin, Pennsylvania și Michigan, unde pare că bate ușor orice candidat democrat, inclusiv pe cel mai bine clasat, Joe Biden.

Soarta alegerilor din 2020, în mâna candidatului democrat

În tot acest timp, cota de popularitate a președintelui a rămas relativ neschimbată, la 43%.

Pentru Patrick Murray, directorul institutului de sondare de la Monmouth University, asta arată că lumea nu și-a schimbat părerea despre Trump, în urma scandalului.

”Și-au schimbat părerea doar în legătură cu modalitatea în care Trump trebuie să fie îndepărtat din funcție”, spue Murray pentru New York Times.

Scrutinul din 2020 va fi prin urmare unul foarte strâns și va depinde în mare parte de calitățile candidatului democrat, crede Patrick Murray.

Oricum, Trump pare că este apăsat de povara acuzațiilor iar limbajul său pe Twitter o dovedește.

Președintele i-a catalogat pe democrați drept ”oameni bolnavi” și i-a amenințat că vor plăti pentru ceea ce fac.

Cum a început totul

Scandalul Ucraina a început când un ”avertizor de integritate”, un analist din comunitatea de informații, a atras atenția că Trump a cerut în mod direct ancheta împotriva lui Biden într-o convorbire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Ancheta privind demiteea președintelui a fost demarată de democrații care controlează Camera Reprezentanților. Trump a insistat în repetate rânduri că discuția telefonică cu Zelenski a fost ”perfectă”, că nu a încălcat nicio lege și că ancheta privind demiterea sa este o mascaradă.

O lovitură dură pentru Trump a venit de la ambasadorul în UE, Gordon Sondland.



Pe 20 noiembrie, Sondland a declarat public în Congres că a exercitat presiune asupra Ucrainei pentru anchetarea lui Joe Biden și a democraților deoarece președintele Donald Trump a cerut acest lucru.

De notat că legislația americană interzice candidaților să solicite ajutor străin pentru a câștiga alegerile.

