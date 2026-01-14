Donald Trump a înjurat și a arătat degetul mijlociu

În timp ce se deplasa prin fabrică, un angajat a început să strige către Donald Trump. Deși nu se disting clar toate cuvintele, se aude expresia „protector al pedofililor”.

Donald Trump a reacționat nervos, strigând către muncitor de două ori „Du-te dracului”, după care a făcut un gest obscen, ridicând degetul mijlociu și, mai apoi, și-a continuat, vizibil iritat, turul uzinei.

Directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a declarat ulterior că „un nebun urla obscenități într-un acces de furie, iar președintele a dat un răspuns potrivit și clar”.

Muncitorul spune că nu regretă nimic

Muncitorul, identificat ulterior ca TJ Sabula, în vârstă de 40 de ani, angajat al UAW Local 600, a confirmat că el a fost cel care l-a acuzat pe Donald Trump și a precizat că „nu regretă nimic”.

Un reprezentant al companiei Ford a precizat că angajatul respectiv va fi supus unei proceduri interne.

„A fost un eveniment reușit și suntem mândri de modul în care angajații noștri au reprezentat Ford. Am văzut videoclipul menționat. Respectul este una dintre valorile noastre fundamentale și nu tolerăm astfel de comportamente în unitățile noastre. Există un proces intern pentru asemenea situații, însă nu comentăm cazuri individuale de personal”, a transmis reprezentantul Ford.

Potrivit informațiilor apărute ulterior, muncitorul ar fi făcut aluzie la presupusa asociere a lui Donald Trump cu Jeffrey Epstein, condamnat pentru pedofilie, precum și la ritmul lent în care Departamentul de Justiție a făcut publice așa-numitele „dosare Epstein”.

Cazul Epstein

În ultimele luni, cazul Epstein a devenit un subiect politic major în SUA, pe fondul apariției unor dovezi ce ar sugera o relație apropiată între Epstein și Trump, acuzații respinse public de președintele american.

Congresul SUA a adoptat un proiect de lege care obligă Departamentul de Justiție să publice toate documentele din ancheta privind Jeffrey Epstein.

Totuși, în decembrie 2025, la mai puțin de 24 de ore de la publicare, cel puțin 16 dosare legate de Epstein, inclusiv fotografii cu Donald Trump, au dispărut de pe site-ul instituției.

Jeffrey Epstein s-a sinucis în 2019, în timp ce se afla în detenție și aștepta procesul pentru trafic sexual de minori.