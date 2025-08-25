Ce a spus Trump în cadrul întâlnirii cu omologul sud-coreean

În cadrul unei întâlniri la Casa Albă cu omologul său sud-coreean, Lee Jae Myung, Trump a declarat:

„Ei trebuie să ne dea magneţi. Dacă nu ne dau, atunci le vom impune drepturi vamale în jur de 200%. Însă eu cred că nu vom avea o problemă cu asta”.

Această amenințare vine ca răspuns la recenta decizie a Chinei de a impune licențe pentru exportul de pământuri rare, materiale esențiale în industria auto, electronică și de armament.

China a introdus la începutul lunii aprilie o licență pentru exportul acestor materii strategice. Această mișcare a fost interpretată ca o retorsiune faţă de taxele vamale americane.

Oficiali americani şi chinezi s-au întâlnit în trei rânduri în ultimele luni, pentru a aplana un anumit număr de subiecte legate de relaţiile lor comerciale.

În urma acestor întâlniri, cele două ţări au convenit să menţină taxele vamale de 30 şi, respectiv 10% pe care şi le impun reciproc, pe o perioadă de 90 de zile, care a fost prelungită a doua oară până în noiembrie.

În ciuda amenințărilor, Trump a afirmat:

„Cred că avem o relaţie genială cu China. Am vorbit destul de recent cu preşedintele Xi (Jinping) şi, la un moment dat în acest an, trebuie să ne ducem în China”, a adăugat Donald Trump.

Implicații strategice

Caracterul strategic al acestor minerale a determinat Departamentul american al Apărării să intre în capitalul unei întreprinderi americane de exploatare – MP Materials -, al cărei principal acţionar va deveni.

Beijingul a obţinut, la rândul său, o relaxare a exporturilor de semiconductori de înaltă precizie provenind din Statele Unite, a căror vânzare către întreprinderi chinezeşti a fost înăsprită treptat, mai ales în timpul predecesorului democrat al lui Donald Trump, Joe Biden.

Preşedintele american Donald Trump a majorat taxele vamale pentru zeci de țări, insistând astfel cu planul său de a „restructura comerțul global în beneficiul angajaților americani”, relatează Reuters.



