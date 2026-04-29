„Iranul nu se poate decide. Nu știu cum să semneze un acord non-nuclear. Ar fi bine să-și revină cât mai curând”, a scris Trump, atașând o fotografie realizată cu AI, în care-l imită pe Arnold Schwarzenegger în Terminator și pe care scrie: „No more mister nice guy!”.

Cele două părți nu au reușit să ajungă la un acord până acum, administrația Trump luând în considerare reluarea atacurilor împotriva Teheranului. Între timp, armata iraniană a declarat că nu consideră că războiul cu SUA și Israelul s-a încheiat, în ciuda armistițiului temporar.

Tot miercuri, un membru important al parlamentului iranian a declarat că stocurile de rachete și drone ale țării sunt suficiente pentru „câțiva ani de război” și a avertizat că Teheranul nu îl va lăsa pe președintele Donald Trump să câștige.

Alaeddin Boroujerdi, vicepreședintele comitetului de securitate națională al parlamentului, a declarat că Iranul a intrat în negocieri cu Statele Unite la ordinul Liderului Suprem și a spus că președintele Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, gestionează discuțiile.

„Masa negocierilor nu este un loc al compromisului și umilinței”, a spus Boroujerdi, adăugând că speră că procesul va ajunge la un rezultat bun.

„Trump ar trebui să știe că nu-l vom lăsa să câștige”, a spus Boroujerdi. „Luptătorii noștri sunt prezenți pe câmpul de luptă, iar lupta și războiul vor continua cu siguranță până când regimul sionist și America criminală vor fi cu adevărat pedepsite”.

De asemenea, el a descris blocada maritimă a SUA ca fiind ineficientă și lipsită de legitimitate internațională, spunând că nicio țară europeană sau NATO nu s-a alăturat Washingtonului în acest efort.

Boroujerdi a spus că blocarea Strâmtorii Ormuz e un rezultat al ceea ce el a numit războiul impus de americani și a adăugat că Trump știa că Iranul „nu va pierde niciodată controlul” asupra căii navigabile.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE