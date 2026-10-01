Oficialii europeni din domeniul energiei au subliniat necesitatea unor subvenții și reduceri de taxe ca soluții imediate pentru a proteja consumatorii de creșterea costurilor la energie în această iarnă. Situația devine și mai complicată în contextul unei posibile interdicții a exporturilor de motorină din SUA, sprijinită de președintele Donald Trump, potrivit Politico.

Soluții de urgență pentru reducerea facturilor la energie în această iarnă

La o reuniune informală a miniștrilor energiei din UE, desfășurată marți la Dublin, liderii europeni și-au exprimat preocupările profunde. Prețurile gazelor naturale sunt la cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, iar rezervele europene de gaze sunt la un nivel scăzut. În plus, conflictul continuu din Orientul Mijlociu și blocarea Strâmtorii Ormuz complică și mai mult situația.

„Vedem mai multe vehicule electrice vândute în Europa și tot mai multe pompe de căldură electrice care înlocuiesc centralele pe gaz sau petrol. Acestea sunt semne pozitive”, a declarat comisarul pentru energie din UE, Dan Jørgensen, citat de Politico. Totuși, el a subliniat că aceste măsuri nu sunt suficiente pe cont propriu și că sunt necesare schimbări structurale majore care să reducă dependența de combustibilii fosili importați.

Cât de mult poate interveni Uniunea Europeană pentru plafonarea prețurilor

Ministrul Energiei din Irlanda, Darragh O'Brien, a recunoscut că este limitată capacitatea Uniunii Europene de a controla costurile în creștere. „Statele membre pot utiliza flexibilități fiscale pentru a atenua impactul, dar cetățenii trebuie să înțeleagă că niciun guvern din Europa nu poate proteja complet populația de toate creșterile de prețuri”, a spus acesta. O'Brien a punctat că problema fundamentală rămâne dependența excesivă de combustibili fosili importați.

Discuțiile din cadrul întâlnirii au inclus propuneri precum reducerea taxelor pe electricitate și integrarea energiei excedentare din vehicule electrice în rețelele naționale. De asemenea, oficialii ucraineni, prezenți la reuniune, au propus stocarea gazelor naturale europene în depozitele subterane din Ucraina, conform ministrului Energiei din Republica Moldova, Dorin Junghietu. Acesta a subliniat că Europa are nevoie de „rezultate rapide și tangibile” pentru a reduce costurile, însă acest lucru depinde de modernizarea infrastructurii energetice din statele membre.

Statele Unite cer Europei să elibereze peste o treime din rezervele de motorină. Amenințările lui Trump

Donald Trump. Foto: Getty Images

O altă sursă de îngrijorare o reprezintă perspectiva unei interdicții a exporturilor de motorină din SUA, susținută recent de Donald Trump. Miniștrii europeni au cerut Washingtonului să renunțe la această intenție, avertizând asupra impactului negativ atât asupra Europei, cât și asupra anumitor regiuni din SUA.

„Am transmis un semnal clar omologului meu american, Chris Wright, că această măsură ar trebui retrasă. Sunt bucuros să văd că Wright este de acord public că o astfel de decizie nu ar funcționa”, a declarat Jørgensen. O'Brien a adăugat că discuțiile recente cu oficialii americani i-au oferit asigurări că planul nu va fi pus în aplicare.

În același timp, administrația Trump a transmis guvernelor europene o propunere prin care le solicită să elibereze o mare parte din rezervele strategice de motorină ale blocului comunitar pentru a reduce creșterea costurilor combustibililor, conform a patru oficiali din guvernele europene și americane, potrivit Politico.

Planul, înaintat de secretarul american pentru Energie, Chris Wright, a fost prezentat ca o alternativă la amenințarea președintelui Donald Trump de a interzice exporturile de motorină din SUA. Conform propunerii, guvernele UE ar urma să elibereze 120 de milioane de barili de motorină din rezervele lor strategice naționale pe parcursul a 180 de zile, a declarat pentru POLITICO un oficial guvernamental dintr-o țară europeană.

Rezervele strategice de petrol și scenariile pregătite de liderii europeni

În ciuda incertitudinilor, directorul executiv al Agenției Internaționale pentru Energie, Fatih Birol, a subliniat că Europa rămâne una dintre cele mai vulnerabile regiuni, dar a dat asigurări că rezervele strategice de petrol sunt pregătite pentru a fi utilizate în caz de urgență. „Rezervele noastre sunt în ordine”, a confirmat O'Brien, subliniind că este esențial să se planifice măsuri chiar și pentru cele mai nefavorabile scenarii.