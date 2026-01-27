Marți, într-o discuție cu jurnaliștii, Donald Trump a subliniat că nu este de acord cu termenul de „asasin” atribuit de către Stephen Miller, cetățeanului american, relatează The Journal.

„Nu”, a răspuns Trump, menționând că „nu poți aduce arme, nu poți face asta, dar este un incident foarte nefericit”, referindu-se la Alex Pretti, care avea o armă ce i-a fost luată înainte de a fi împușcat.

Tot marți, președintele american Donald Trump a declarat că șefa Departamentului pentru Securitate Internă, Kristi Noem, va rămâne în funcție, în pofida apelurilor opoziției care cer demisia acesteia.

„Nu”, a spus Trump reporterilor când a fost întrebat dacă Noem va demisiona după ce Pretti a fost omorât de ICE, adăugând că aceasta face o „treabă foarte bună”.

Bărbatul de 37 de ani, Alex Jeffrey Pretti, a fost împușcat mortal de agenți federali sâmbătă dimineața, în jurul orei 9.00, în Minneapolis. Acesta este al treilea incident armat în care sunt implicați agenți federali în Minneapolis în luna ianuarie 2026.

Pe 7 ianuarie, un agent al Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE) a împușcat mortal o femeie pe nume Renée Good în propria mașină, ceea ce a declanșat proteste de amploare în oraș. Ulterior, agentul federal care a împușcat-o pe femeie a devenit milionar din banii primiți din donații online de la MAGA.

O săptămână mai târziu, pe 14 ianuarie, un alt bărbat a fost împușcat în picior în timp ce încerca să scape de arestare. Ambele incidente au dus la proteste ample în Minneapolis.







