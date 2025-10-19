Putin a pus ochii pe Donețk

Putin dorește ca Ucraina să renunțe la Donețk, un obiectiv militar important în estul Ucrainei, care a fost apărat cu înverșunare pe parcursul conflictului. Cererea a fost făcută joi, cu o zi înainte ca președintele ucrainean Volodimir Zelenski să ajungă la Washington pentru o întâlnire crucială cu Trump.

După întâlnirea de la Casa Albă, Trump a sugerat că nu dorește să vândă Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, arme cu care ucrainenii cred că l-ar putea aduce pe Putin la masa negocierilor.

„Am și obligația să mă asigur că suntem complet aprovizionați ca țară, pentru că nu știi niciodată ce se poate întâmpla în război și pace”, a declarat Trump. „Am prefera ca ei să nu aibă nevoie de Tomahawk. Am prefera ca războiul să se termine, ca să fim sinceri.”

Zelenski i-a propus lui Trump ca Ucraina să furnizeze Statelor Unite drone în schimbul rachetelor Tomahawk.

Într-un interviu difuzat duminică la Fox News, Trump a indicat că, în cadrul unui potențial acord de pace negociat de administrația sa, Rusia ar putea păstra probabil teritoriile ocupate din februarie 2022.

Administrația Trump ar putea fi dispusă să accepte pierderi teritoriale ale Ucrainei

Întrebat dacă Putin ar fi dispus să încheie războiul fără să ia „teritorii semnificative” din Ucraina, Trump a răspuns: „Ei bine, o să ia ceva. Adică, au luptat și el are mult, mult teritoriu. Adică, știți… a câștigat anumite regiuni.”

Conform The Independent, Trump a adăugat apoi în mod fals: „Știți, noi suntem singura țară care intră, câștigă un război și apoi pleacă.”

Aceste declarații sugerează că administrația Trump ar putea fi dispusă să accepte pierderi teritoriale ale Ucrainei într-un potențial acord de pace cu Rusia, o poziție care ar putea genera controverse și îngrijorări în rândul aliaților occidentali ai Kievului.

Rămâne de văzut cum vor evolua negocierile și care va fi poziția finală a SUA în acest conflict complex care durează de aproape patru ani.

