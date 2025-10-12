„Vedem și auzim că Rusia se teme că americanii ne-ar putea da rachete Tomahawk. Este un semnal că acest tip de presiune poate funcționa pentru pace”, a subliniat Zelenski.

Președintele ucrainean a anunțat mai devreme că a vorbit pentru a doua zi consecutiv la telefon cu omologul său american Donald Trump. Potrivit lui Zelenski, discuția s-a axat pe consolidarea apărării aeriene a Ucrainei, în condițiile în care Rusia și-a intensificat atacurile aeriene asupra infrastructurii enegetice în contextul apropierii iernii.

Volodimir Zelenski a vorbit duminică la telefon și cu președintele francez Emmanuel Macron. Ucraina va transmite Franței o listă cu nevoile prioritare pentru a se apăra de atacurile rusești, iar Parisul ar urma să accelereze livrările, notează sursa citată.

În ceea ce privește rachetele cu rază lungă de acțiune Tomahawk, Donald Trump a declarat că a „cam luat” o decizie, dar vrea să știe ce vrea mai exact să facă Ucraina cu ele.

Acest anunț a stârnit critici aspre și o întreagă campanie de dezinformare din partea regimului de la Moscova, care protestează zilnic de o săptămână și ceva încoace. Kremlinul a denunțat și astăzi posibilitatea înarmării Ucrainei cu rachete Tomahawk, insinuând că aceste rachete pot avea încărcătură nucleară.

Recomandări Cum a ajuns Zelea Codreanu simbol al ultranaționalismului în Europa. Istoric: „A condus o mișcare care a semănat teroare în România interbelică”

Rachetele de croazieră Tomahawk au o rază de acțiune de 2.500 de kilometri, ceea ce înseamnă că, dacă Ucraina le-ar primi, Kremlinul și întreaga parte europeană Rusiei, precum și o parte din Siberia ar fi în raza de acțiune.

Ucraina consideră că Rusia poate face pace doar prin creșterea presiunilor asupra ei. După ce a favorizat o oarecare dezghețare a relațiilor ruso-americane în speranța încheierii războiului din Ucraina, Donald Trump pare să fi ales o cale mai dură. Ori liderul rus Vladimir Putin a respins toate propunerile de armistițiu făcute de președintele american și nu a urmărit decât să slăbească Occidentul prin decuplarea Statelor Unite de Europa și implicit să-și continue războiul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE