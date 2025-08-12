Respectuos cu Putin

Cel de-al 47-lea președinte al Statelor Unite l-a lăudat din nou pe dictatorul de la Kremlin și a reluat criticile la adresa lui Volodimir Zelenski înainte de summitul din Alaska.

În primul rând, Trump a susținut că Putin a arătat respect să se întâlnească cu el în Alaska, stat american pe care l-a prezentat ca fiind al „Rusiei”. „Știți, mă duc să mă întâlnesc cu Putin. Vineri plec în Rusia. Nu-mi place să fiu aici, să vorbesc despre cât de nesigură, murdară și dezgustătoare a devenit această capitală odată frumoasă”, a declarat Trump.

Trump a spus că întâlnirea cu Putin va fi una de „tatonare”, iar în „două minute” își va da seama dacă liderul de la Kremlin este pregătit pentru o înțelegere. Apoi îl va suna imediat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pe care nu vrea să-l vadă la întâlnirea din Alaska.

Intermediar al unei „păci” favorabile agresorului?

„Nu va fi în Alaska: a fost deja la multe întâlniri și acestea nu au dus la nimic. Putin este gata să vorbească doar cu mine. Voi afla ce are în minte și, dacă va fi o înțelegere corectă, le voi transmite condițiile sale europenilor și ucrainenilor”, a afirmat Trump.

Potrivit lui Trump, Putin și Zelenski s-ar putea întâlni abia după summitul din Alaska. „Viitoarea întâlnire va fi cu Zelenski şi Putin sau Zelenski, Putin şi cu mine. Voi fi acolo, dacă au nevoie. Mă înţeleg bine cu cei doi preşedinţi, trebuie să fac legătura”, a continuat liderul de la Casa Albă, insistând să-l prezinte ca „președinte” pe Putin.

„Deranjat” că Zelenski nu-i face pe plac

Președintele american a reierat ca se gândește la „un schimb de teritorii”, în realitate o cedare de teritorii din partea Ucrainei.

Mai mult, el s-a arătat deranjat că Volodimir Zelenski a ridicat aspectul constituțional al unor posibile cedări de teritorii. „Adică a obţinut autorizaţia să intre în război şi să omoare pe toată lumea. Dar are nevoie de o autorizaţie să facă un schimb de teritorii? Pentru că va fi un schimb de teritorii”, a insistat Trump, ignorând că Zelenski și-a apărat țara, în timp ce Putin a lansat o agresiune militară neprovocată și a trimis oameni la moarte.

Promotor al așa-zisei puteri militare rusești

Liderul republican de la Casa Albă a prezentat din nou Rusia ca o superputere militară, deși în trecut s-a bazat pe șiretlicuri și pe alianțe potrivite pentru a se extinde, iar în Ucraina și-a arătat limitele. „Rușii sunt puternici, de aceea continuă să lupte. L-au învins pe Hitler. Și noi am făcut la fel. Rusia l-a învins pe Napoleon”, a spus președintele american, reluând propaganda Kremlinului despre așa-zisul trecut glorios al Rusiei.

Influențat de pro-rusul Viktor Orban

Mai mult, Trump a dat de înțeles că a fost influențat de premierul ungar Viktor Orban, un cal troian al Moscovei în UE și NATO și care abia așeaptă să profite de pe urma politicii expansioniste a Rusiei. Trump a relatat că l-a întrebat pe liderul ungar dacă Ucraina poate învinge Rusia: „S-a uitat la mine de parcă ar fi vrut să spună: «Ce întrebare stupidă». Mi-a răspuns: «Rusia este o țară uriașă, și-au câștigat țara și modul de viață prin războaie. Ei asta fac: luptă. China te va învinge prin comerț. Rusia te va învinge prin război». A fost foarte interesant”, a povestit liderul de la Casa Albă.

O altă afirmație controversată este că Rusia ar fi avut capacitatea să ocupe imediat Kievul. „Rușii ar fi ajuns în patru ore la Kiev dacă ar fi mers pe autostradă, dar un general rus a decis ca trupele să meargă prin suprafețele arabile. Nu știu cine e generalul acela, dar cunoscându-l pe Vladimir Putin probabil că nu mai e prin preajmă”, a mai declarat Donald Trump.

