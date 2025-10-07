Liderul de la Casa Albă a făcut declarațiile luni, în Biroul Oval, când a fost întrebat de jurnaliști despre expulzarea activiștilor pro-palestinieni din cadrul Flotilei Global Sumud, din care a făcut parte și Thunberg.

„Vrei să spui că nu mai este ecologistă?”, a întrebat inițial Trump, referindu-se la notorietatea Gretei pentru campaniile sale împotriva schimbărilor climatice. „Dacă te uiți la ea, pare extrem de furioasă pentru o persoană tânără. E complet nebună”, a continuat președintele american.

El a adăugat că activista ar trebui „să caute ajutor de specialitate”. „Are o problemă de gestionarea furiei. Cred că ar trebui să consulte un medic. Are nevoie de ajutor”, a precizat Donald Trump.

Greta Thunberg, în vârstă de 22 de ani, s-a implicat în ultimul an și în mişcarea pro-palestiniană, după ce a devenit cunoscută la nivel mondial pentru activismul său climatic.

Ea a ocupat o poziție importantă în comitetul de conducere al flotilei către Gaza, însă ulterior a demisionat din cauza unor neînțelegeri cu alți membri, rămânând totuși la bordul vaselor care se îndreptau spre enclava palestiniană.

Luni, activiștii din flotila pro-Gaza, expulzați de autoritățile israeliene, inclusiv Greta Thunberg, au ajuns la Atena, acuzând că au fost „bătuți” și tratați „ca animalele” după ce Marina israeliană a intervenit asupra navelor.

În replică, Ministerul israelian de Externe a declarat că „toate drepturile legale ale activiștilor, inclusiv ale Gretei Thunberg, au fost respectate în totalitate”, respingând acuzațiile ca fiind „mincinoase”.