Reacția lui Donald Trump la avertismentele privind apocalipsa AI: de ce crede președintele SUA că temerile sunt „false”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că temerile legate de siguranța inteligenței artificiale sunt un „fals”, respingând apelurile pentru introducerea unor măsuri de reglementare mai stricte pentru această tehnologie în plină expansiune. Declarațiile sale vin după ce Jack Clark, cofondatorul gigantului tehnologic Anthropic, a spus pentru BBC că ar putea deveni necesar ca industria să adopte un „buton de oprire” pentru AI, care să poată fi verificat de o terță parte.

Clark a mai subliniat că „societatea ar putea dori, în cele din urmă, să adopte reguli” pentru a reglementa această tehnologie, având în vedere riscurile pe care le-ar putea reprezenta pentru umanitate.

Trump respinge îngrijorările legate de AI

Într-o serie de postări pe rețelele sociale, postate luni, președintele Trump a comparat avertismentele privind AI cu ceea ce el a numit „farsa încălzirii globale” și „farsa Rusia, Rusia, Rusia”.

El s-a autoproclamat „demascatorul de farse” și a acuzat opoziția politică de stânga de orchestrarea unei conspirații împotriva dezvoltării tehnologice. „Există o conspirație BOLNAVĂ împotriva AI și a centrelor de date, iar singurii care sunt fericiți sunt cei din China. CINE CÂȘTIGĂ AI, CÂȘTIGĂ TOT!”, a afirmat Trump pe Truth Social.

Președintele a mai susținut că singurele măsuri de protecție necesare pentru AI sunt un lider „puternic și inteligent” la Casa Albă.

Temeri tot mai mari în industria tehnologică

Comentariile lui Trump vin în contextul în care mai multe personalități din industria tehnologică și din sfera politică cer măsuri mai stricte pentru controlul AI.

Mustafa Suleyman, directorul general al Microsoft AI, a anunțat luni publicarea unui document de orientare numit „AI umanist”, subliniind necesitatea limitării modelelor dezvoltate de companie.

Într-un interviu pentru CNBC, Suleyman a explicat că această inițiativă vine ca răspuns la dezbaterile recente privind tehnologia. Tot luni, pe fondul acestor îngrijorări, acțiunile unor companii de tehnologie au înregistrat scăderi semnificative, investitorii temându-se de un posibil declin în ritmul dezvoltării AI.

Discuții globale și tensiuni geopolitice

Îngrijorările generate de progresele rapide ale AI nu sunt limitate doar la SUA. Presa de stat chineză a relatat luni că experții consideră că „anxietatea crescândă a Washingtonului cu privire la dezvoltarea rapidă a AI în China distorsionează tot mai mult prioritățile politice ale SUA”.

Xin Qiang, profesor de studii americane la Universitatea Fudan, a declarat pentru Global Times că „se tem că, dacă SUA încetinește dezvoltarea sau înăsprește reglementările, China ar putea avansa și mai repede”.

Întâlnire pentru reglementarea AI

Între timp, un eveniment rar, care reunește figuri politice din tabere opuse, este programat să aibă loc marți la Washington. Fostul strateg-șef al administrației Trump, Steve Bannon, și senatorul progresist Bernie Sanders vor lua cuvântul la „Adunarea Pro-Umană”.

Conform site-ului evenimentului, scopul este „definirea unei viziuni comune și trasarea unei căi mai centrate pe om pentru dezvoltarea IA”. Senatorul Sanders a declarat săptămâna trecută pentru BBC Newsnight: „Trebuie să facem ceva imediat pentru a opri dezvoltarea necontrolată a AI. Există o amenințare existențială reală ca umanitatea să fie ștearsă”.

Oprirea dezvoltărilor periculoase

Jack Clark a precizat că majoritatea laboratoarelor AI, inclusiv Anthropic, au deja metode de a „opri curentul” în cazul în care tehnologia devine periculoasă, dar a subliniat că este nevoie de o reglementare externă obligatorie.

În plus, Dario Amodei, directorul general al Anthropic, a cerut încetinirea ritmului de dezvoltare al AI și monitorizarea mai atentă, insistând însă că orice măsură de reglementare ar trebui să fie implementată fără a sacrifica avantajele comerciale.

Sam Altman, directorul general al OpenAI, și Elon Musk, fondatorul xAI, au susținut de asemenea propunerea lui Amodei pentru o încetinire la nivel de industrie și pentru o monitorizare independentă a dezvoltării modelelor de AI.

Creșterea îngrijorărilor la nivel științific

În ultimele zile, discuțiile despre riscurile AI au fost alimentate de o postare virală a cercetătorului Jacob Coxon, care a plecat de la Anthropic din cauza temerilor că AI ar putea distruge umanitatea.

Într-un răspuns, cercetătorul Evan Hubinger de la Anthropic a estimat că există o probabilitate de peste 10% ca AI să cauzeze extincția umanității în următorul deceniu.