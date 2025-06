Paie pe foc

Astfel de abateri ale fostului președinte Joe Biden au atras multă atenție online din partea lui Trump și a susținătorilor săi, în timpul administrației anterioare. Astfel de incidente pun acum paie pe foc la narațiunea despre vârsta președintelui.

Trump și-a pierdut echilibrul pentru o clipă după câțiva pași, dar s-a stabilizat ținându-se de balustradă, arată înregistrările video. Apoi și-a continuat urcarea spre Air Force One.

President Trump stumbles while attempting to board Air Force One pic.twitter.com/HRxGMDSP1h — Acyn (@Acyn) June 8, 2025

Utilizatorii rețelelor de socializare s-au grăbit să-l ironizeze pe președinte, mai ales având în vedere remarcile sale anterioare în care l-a batjocorit pe predecesorul său pentru gafe similare.

„Sper că nu a fost rănit”

În 2023, Trump și susținătorii săi au râs de Biden după ce acesta s-a împiedicat și a căzut în genunchi la ceremonia de absolvire a Academiei Forțelor Aeriene din Colorado.

Trump a descris căderea ca fiind „neanimată” pentru cei care au fost martori la ea, dar a adăugat: „Sper că nu a fost rănit. Sper că nu a fost rănit… Nu am vrea asta”.

El și-a amintit momentul în care a trebuit să coboare cu grijă pe o rampă la ceremonia de absolvire a Armatei de la West Point, în 2020, comparând-o cu „un patinoar”.

„Toată treaba e o nebunie, trebuie să fii atent la asta, nu vrei asta”, a spus Trump.

Președintele a mai spus în 2023 că „Joe Biden nici măcar nu poate urca o scară în Air Force One și nu poate lega două propoziții”, numind administrația Biden incompetentă.

Maybe they're not so different after all pic.twitter.com/PiReucIRDb — MlGHTY KNlGHT (@RStormfist) June 9, 2025

Unii utilizatori de socializare de pe X (fostul Twitter) l-au criticat dur pe Trump pentru că s-a împiedicat, iar unii au pus la îndoială dacă imaginile incidentului au fost generate de inteligența artificială.

Un utilizator X a spus sarcastic că Trump „se gândea la Elon [Musk]” când s-a împiedicat– ​​o referire la disputa care a izbucnit între cei doi și care pare să fi pus capăt relației apropiate de care se bucurau în primele luni ale celui de-al doilea mandat al președintelui.

Ruptura publică dintre Trump și cel mai bogat om din lume se concentrează pe legea „One Big Beautiful Bill Act” (Legea cu un singur mare și frumos proiect de lege), susținută de Trump.

Musk a descris pachetul de cheltuieli ca fiind nesăbuit din punct de vedere fiscal și o „abominație dezgustătoare” care i-ar submina munca în cadrul Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE) prin adăugarea de trilioane de dolari la deficitul bugetar al SUA.

Pe rețelele de socializare, internauţii s-au grăbit să-l ironizeze pe președinte. „Se gândea la Elon Musk„, a comentat cineva, în timp ce o altă persoană s-a întrebat:„Doamne! O să reziste 4 ani?”

„Probabil e epuizat”, e de părere un bărbat, în timp ce altul spune: „Conform MAGA, asta înseamnă că nu e apt pentru funcție, nu?”. „Îmi amintesc că îl făcea de râs pe Biden pentru același lucru…”, îşi aminteşte un utilizator X.