Trump: „China a contribuit la negocieri”

Potrivit AFP, Trump a declarat într-o convorbire telefonică că a auzit că Beijingul ar fi intervenit pentru a determina Teheranul să intre în negocieri.

„Da, am auzit asta”, a spus liderul american când a fost întrebat direct despre implicarea Chinei.

Declarația vine după informații potrivit cărora Beijingul ar fi intervenit pe lângă Teheran pentru a susține încetarea focului.

China confirmă indirect implicarea

Un purtător de cuvânt al ambasadei Chinei la Washington a transmis că Beijingul a încercat să contribuie la oprirea conflictului.

„China a depus eforturi pentru a contribui la încetarea focului și la încheierea conflictului”, a declarat Liu Pengyu pentru CNN.

Acesta a adăugat că Beijingul „salută toate eforturile care conduc la pace” și speră ca părțile să profite de această oportunitate pentru a pune capăt conflictului. China a mai jucat un rol important în regiune, inclusiv în apropierea diplomatică dintre Iran și Arabia Saudită în 2023.

Ce se întâmplă cu uraniul îmbogățit

Liderul american a vorbit și despre stocurile de uraniu îmbogățit ale Iranului și a dat asigurări că această problemă va fi „rezolvată perfect” în cadrul acordului.

„Altfel nu aș fi acceptat”, a spus el.

Anterior, președintele declarase că „nu-i pasă” de aceste stocuri, argumentând că ele pot fi monitorizate prin satelit.

Armistițiu de două săptămâni, sub condiția deblocării strâmtorii Ormuz

Consiliul Suprem al Iranului a anunțat că a acceptat un armistițiu temporar de două săptămâni. Negocierile ar urma să continue la Islamabad, vineri, 10 aprilie. Conform informațiilor oferite de presa iraniană de stat, planul cuprinde câteva puncte controversate, care includ și solicitări pe care SUA le-au respins anterior.

Punctele de plecare includ menținerea controlului Iranului asupra strâmtorii Ormuz și retragerea completă a forțelor militare americane din regiune. Totuși, atacurile și loviturile cu rachete continuă în mai multe zone.

Armistițiul, după săptămâni de conflict și presiune globală

Anunțul vine după ce Trump a declarat că a convenit asupra unui armistițiu de două săptămâni cu Iranul, condiționat de deblocarea strâmtorii Ormuz. Anunțul lui a venit cu mai puțin de 90 de minute înainte ca ultimatumul dat Iranului, prin care amenința că „o întreagă civilizație va muri în seara asta și nu va mai fi readusă niciodată la viață”, să expire, sub amenințarea unor atacuri pe scară largă asupra infrastructurii sale civile.

După anunțul armistițiului, prețul țițeiului a scăzut, iar bursele internaționale au reacționat pozitiv. Conflictul din Orientul Mijlociu, aflat în a șasea săptămână, a provocat peste 5.000 de victime în mai mult de zece țări, inclusiv peste 1.600 de civili în Iran, potrivit datelor oficiale și organizațiilor pentru drepturile omului.





