Donald Trump a făcut aceste afirmații pe fondul înmulțirii zvonurilor privind reluarea bombardamentelor asupra Iranului, în scopul de a forța regimul de la Teheran să accepte concesii, inclusiv să renunțe la planul de a fabrica arme nucleare.

Presa israeliană citează oficiali militari de rang înalt care spun că se pregătesc deja de reluarea atacurilor aeriene asupra Iranului și de posibilitatea unor reacții din partea forțelor armate ale Teheranului.

Un ofițer israelian de rang înalt a precizat vineri că propunerile de pace făcute de iranieni nu sunt satisfăcătoare, deoarece nu prevăd încetarea programului nuclear și predarea stocului de uraniu îmbogățit în scopuri militare.

Regimul de la Teheran a transmis vineri, prin intermediul Pakistanului, o nouă propunere de pace în 14 puncte, care se concentrează pe ridicarea blocadelor din Golf și un nou mecanism de gestionare a Strâmtorii Ormuz, deși aceasta trebuie să fie o cale navigabilă liberă. În plus, Teheranul cere despăgubiri de război, ridicarea sancțiunilor și oprirea ostilităților pe toate fronturile, inclusiv în Liban.

Donald Trump a criticat noua propunere de pace făcută de iranieni și a calificat-o inacceptabilă. El a subliniat totodată că regimul islamic din Iran „nu a plătit încă un preț suficient de mare pentru ceea ce a făcut umanității și lumii în ultimii 47 de ani”, adică din momentul în care l-a alungat pe șah și a preluat puterea la Teheran.

Viceministrul iranian de externe Kazem Gharibabadi l-a avertizat sâmbătă pe Donald Trump că Teheranul este gata atât pentru diplomație, cât și pentru reluarea războiului, iar „mingea este în terenul SUA”. Un oficial militar iranian a estimat la rândul său, sâmbătă, că reluarea războiului cu Statele Unite este „probabilă”.

