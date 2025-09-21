Ce spune Donald Trump despre o intervenție a Statelor Unite în Polonia sau țările baltice

Statele Unite vor apăra Polonia și țările baltice în cazul unei intensificări a activității militare rusești în regiune, a asigurat președintele american Donald Trump duminică.

Întrebat despre apărarea acestor state NATO, Trump a declarat: „Da, aș face-o, aș face-o”.

Declarațiile lui Donald Trump vin la scurt timp după ce trei avioane de vânătoare rusești au intrat în spațiul aerian al Estoniei. Cele trei avioane de vânătoare au stat în spațiul aerian estonian aproximativ 12 minute și au fost interceptate de NATO.

Președintele american a criticat incidentul de vineri seara. Trump a declarat că încălcarea spațiului aerian estonian de către Rusia ar putea genera „mari probleme” și că va analiza rapoartele privind acest incident.

„Nu îmi place. Nu îmi place când se întâmplă astfel de lucruri. Ar putea fi o problemă gravă”, a spus Donald Trump, potrivit Skynews, la scurt timp după incident.

Spațiul aerian al Estoniei, încălcat de trei avioane de vânătoare rusești

Vineri, trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au intrat în spațiul aerian al Estoniei pentru aproximativ 12 minute. Aeronavele nu aveau planuri de zbor și nici comunicare radio cu controlul traficului aerian estonian, iar transponderele lor au fost dezactivate, ceea ce a fost calificat drept o încălcare gravă și fără precedent a suveranității Estoniei.

NATO a reacționat prompt, trimițând avioane italiene F-35, alături de forțe aeriene suedeze și finlandeze, pentru a intercepta și respinge aeronavele rusești. Secretarul general al NATO a salutat un răspuns „rapid și decisiv” al Alianței, care a demonstrat capacitatea de reacție la orice provocare.

Italia, Suedia și Finlanda au trimis avioane pentru interceptare. Estonia a solicitat o reuniune extraordinară a Consiliului de Securitate ONU pe această temă.

Estonia a activat Art. 4 din Tratatul NATO după incidentul cu cele trei avioane rusești

Estonia a ridicat imediat problema la nivel internațional, solicitând consultări în temeiul articolului 4 din Tratatul NATO, care permite invocarea solidarității între membrii Alianței atunci când securitatea unuia dintre ei este amenințată.

Prim-ministrul estonian Kristen Michal a caracterizat această încălcare ca fiind „total inacceptabilă”, iar ministrul de externe Margus Tsahkna a amintit că Rusia a mai încălcat spațiul aerian estonian de patru ori în acest an.

Pe de altă parte, Ministerul rus al Apărării a negat orice încălcare în încălcarea spațiului aerian al Estoniei, susținând că zborul celor trei MiG-31 a fost planificat și desfășurat în conformitate cu regulile internaționale, fără a devia de la ruta aeriană convenită și fără a pătrunde în spațiul aerian al Estoniei. Rusia susține că avioanele au survolat apele neutre ale Mării Baltice, la o distanță de peste trei kilometri de insula Vaindloo.

Ce prevede Art. 4 al Tratatului NATO

Articolul 4 din Tratatul NATO prevede că părțile membre vor avea consultări comune ori de câte ori vreuna dintre ele consideră că este amenințată integritatea teritorială, independența politică sau securitatea sa. Acesta nu presupune automat o reacție militară, ci mai degrabă un mecanism politic prin care statele aliate se pot consulta și pot decide împreună măsurile de luat în fața unei amenințări.

Anterior, și Polonia l-a invocat pentru a cere consultări după incidente similare cu drone rusești. Invocarea articolului reprezintă o etapă de intensificare a implicării politice și diplomatice a Alianței, putând preceda activarea articolului 5, care prevede apărarea colectivă prin acțiune militară.

În noaptea de 9 spre 10 septembrie, NATO a doborât drone rusești deasupra Poloniei. Trump a sugerat atunci că „este posibil să fi fost o eroare”.