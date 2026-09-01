Prețul pentru carnea tocată de vită a crescut accelerat în SUA

Președintele american Donald Trump a luat o decizie economică neașteptată pentru a frâna scumpirea accelerată a cărnii tocate de vită din magazinele americane.

Washingtonul a anunțat că elimină temporar taxele vamale pentru o cantitate de 300.000 de tone de carne de vită importată pe o perioadă de 90 de zile. Măsura vizează în mod direct ingredientele folosite pentru prepararea burgerilor, unul dintre felurile de mâncare recunoscute ca fiind preferatele liderului de la Casa Albă, relatează portalul de știri Blick, parte a grupului Ringier.

Hotărârea vine într-un moment politic delicat pentru administrația republicană. Inflația persistentă din Statele Unite și scumpirile din ultimul an au afectat bugetele gospodăriilor, iar carnea de vită tocată, un aliment de bază în dieta americanilor, s-a scumpit considerabil pe fondul scăderii efectivelor de animale din fermele locale.

Motivul pentru care Donald Trump a decis să elimine taxele vamale

Trump a explicat pe rețeaua Truth Social că eliminarea tarifelor vamale hors-quota vizează carnea pentru tocare, măsura având rolul de a acoperi deficitul de pe piață. Potrivit datelor oficiale, prețul pe kilogram al cărnii de vită crescuse cu aproximativ 15% față de anul precedent.

De ce ar exista o legătură între alegerile legislative și reducerea prețului la carne tocată în SUA

Decizia are o miză electorală directă. Liderul american a recunoscut deschis că măsura este menită să reducă costul de trai înainte de alegerile legislative. În plus, burgerii și produsele de tip fast-food ocupă un loc aparte în preferințele culinare ale președintelui, acesta fiind adesea fotografiat consumând preparate de acest tip în timpul deplasărilor de campanie.

Fermierii au criticat măsurile lui Donald Trump

Deși decizia este primită favorabil de lanțurile de restaurante și de consumatorii afectați de scumpiri, măsura a stârnit controverse în rândul crescătorilor locali de vite.

Asociațiile de fermieri susțin că permiterea importurilor masive din țări precum Argentina poate pune presiune pe prețurile de la poarta fermei, afectând producătorii interni care se confruntă deja cu costuri ridicate de producție.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Măsurile lui Trump ar putea să aibă efecte limitate asupra prețului pentru carnea tocată

Experții economici citați de publicațiile internaționale avertizează că eliminarea taxelor vamale pentru 90 de zile s-ar putea să nu fie suficientă pentru o ieftinire spectaculoasă la raft. Oferta globală limitată și costurile ridicate de transport fac ca volumul de carne ieftină ce va ajunge efectiv în magazinele din SUA să fie unul restrâns.

Rămâne de văzut dacă intervenția de la Casa Albă va aduce ieftiniri vizibile la raft înainte ca efectele pe termen lung ale politicii comerciale să se resimtă în economia americană.

În mai 2026, Donald Trump anunța că vor fi majorate taxele vamale pentru autovehiculele europene la 25%. La acel moment, președintele american era supărat că țările europene nu-l urmau în războiul cu Iran. Decizia din luna mai venise la scurt timp după o dispută cu cancelarul german Fredrich Merz pe tema războiului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE