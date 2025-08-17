Cel de-al 47-lea președinte al Statelor Unite a menționat această dată în timpul unei conversației telefonice avute cu unii lideri europeni și cu șeful statului ucrainean Volodimir Zelenski după summitul de vineri din Alaska.

O sursă citată de CNN a declarat de asemenea că Trump își doreșe ca summitul trilateral să aibă loc vineri, 22 august. Organizarea acestei întâlniri ar putea începe după vizita lui Zelenski la Washington, unde președintele ucrainean este așteptat luni. Totuși, Trump a recunoscut ca Ucraina ar putea să nu fie de acord cu cererile formulate de Putin pentru negocierea păcii.

