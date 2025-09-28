Recean, care ocupă poziția a doua pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate, a făcut câteva declarații după ce și-a exprimat opțiunea electorală.

„Votul cinstit este puterea moldovenilor, astăzi trebuie să votăm masiv. Vot cu vot, om cu om, protejăm pacea și suveranitatea R. Moldova”, a afirmat premierul.

Prim-ministrul a subliniat importanța participării la vot, menționând că nu va exista un al doilea tur. De asemenea, a abordat aspecte legate de securitatea scrutinului.

„Autoritățile au documentat mai multe tentative de organizare a cetățenilor din stânga Nistrului să meargă în România, aceste incidente sunt documentate. (…) Poliția veghează desfășurarea procesului electoral. Trebuie să votăm masiv, avem ingerințe din partea Rusiei”, a declarat Dorin Recean la ieșirea de la urne.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova se desfășoară în 2274 de secții de votare. Dintre acestea, 1973 sunt pe teritoriul țării, inclusiv 12 pentru locuitorii din Transnistria. În străinătate sunt deschise 301 secții, dintre care 4 sunt dedicate votului prin corespondență.

Participarea la vot este crucială pentru viitorul politic al Republicii Moldova, cetățenii fiind chemați să-și exprime opțiunea pentru noul parlament.