Laura Codruța Kovesi, fostul procuror-șef al DNA, a anunțat miercuri că a fost citată de Secţia de investigare a infracţiunilor din Justiţie. Procurorul a explicat că are calitatea de suspect într-un dosar în care este acuzat de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă.

„S-a prezentat un poliţist la domiciliul meu şi am primit o citaţie din partea Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie în calitate de suspect pentru infracţiunile de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă.

Este foarte interesant că această citaţie vine înainte de a merge la Parlamentul European în vederea audierii, dar probabil este tot o coincidenţă faptul că iniţial am fost anunţată de procedura din Parlamentul European, am înţeles că audierea urma să fie pe data de 18 februarie, mi-am cumpărat bilet de avion pentru data de vineri, ca să pot să merg la Bruxelles şi să particip la audiere.

În acest sens, chiar am fost astăzi la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi am depus o cerere de amânare pentru un proces care urma să aibă termen în data de luni şi a cererea de amânare am depous biletul de avion din care rezulta că data de vineri urma să plec din ţară. La nici câteva câteva ore după ce am depus acaestă cerere din care rezulta că eu voi fi plecată din ţară pentru această audiere am primit acaestă citaţie”, a declarat Laura Codruţa Kovesi, la Europa FM.