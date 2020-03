De Iulian Budușan,

Reprezentanții Parchetului au declarat pentru HotNews.ro că Secția de Urmărire penală s-a sesizat din oficiu în acest caz și a deschis dosar penal pentru Vergil Chițac, pentru infracțiunea de zădărnicirea combaterii bolilor.

Senatorul PNL de Constanța Vergil Chițac, fiul, soția și asistentul acestuia au fost confirmați vineri cu coronavirus după ce parlamentarul a fost la o reuniune NATO la Bruxelles. Pentru că el a participat la ședința Biroului Politic Național al PNL din 9 martie la care au luat parte aproximativ 100 de liberali, premierul Ludovic Orban a anunțat că el și miniștrii se izolează. De asemenea, atât Orban, miniștrii și parlamentarii s-au testat pentru COVID-19. Printre persoanele infectate de Chițac se numără primarul Devei și administratorul public al orașului.

Secretariatul general al Adunării NATO a emis un document în 6 martie 2020, în care participanții reuniunii erau anunțați că unul dintre membrii delegației franceze de la adunarea parlamentară NATO din perioada 17-19 februarie a fost depistat pozitiv cu COVID-19 pe 5 martie. Chițac a susținut că după primirea documentului a contactat un medic, care i-ar fi spus să stea liniștit dacă nu are simptome.

Chițac, soția și asistentul lui au fost duși fără izoletă și fără echipament de protecție la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, iar ISU Constanța a transmis că nu are izolete suficiente.

Irina Chițac, fiica senatorului liberal Vergil Chițac, primul politician din România infectat cu COVID-19, a anunțat, luni, pe Facebook că tatăl său a fost transferat la terapie intensivă. Ea le răspunde celor care au scris „lucruri urate” despre tatăl său spunând că acest virus se răspândeste extrem de ușor, multe persoane infectate în perioada de incubație nu au simptome, iar „pe măsură ce se mărește numărul de cazuri și în Romania, similar cu restul lumii, a căuta țapi ispășitori nu are sens și nu este în niciun fel de ajutor”.

Vergil Chițac, mutat la Terapie Intensivă

Irina, fiica senatorului PNL Vergil Chițac, infectat cu coronavirus, a anunțat luni pe Facebook că tatăl său a fost mutat la secția de terapie intensivă a spitalului de Boli Infecțioase din Constanța.

Ea a mai scris că sunt depistați pozitiv și internați în spital mama și fratele său.

Irina a făcut un apel la solidaritate și înțelegere pentru familia sa, după ce Vergil Chițac a infectat mai mulți apropiați și colegi de partid cu care s-a întâlnit, el nefiind în autoizolare după întoarcerea de la un eveniment din Bruxelles.

”Tatal meu este un om bolnav in spital, care se ingrijoreaza pentru sotia si fiul sau care sunt si ei internati in spital, care si-a petrecut ultimele trei zile ajutat sa respire si care a fost mutat ieri la terapie intensiva. In aceste momente tatal meu are nevoie de suport, de rugaciune si de dovezi de umanitate din partea tuturor. Inainte de toate, parlamentari, asistente, avocati, soferi, suntem toti tati, mame, fiice, fii, frati, surori, prieteni si OAMENI”, a scris fiica lui Chițac pe Facebook.

Chițac a fost criticat dur pentru faptul că a refuzat transportul cu izoleta la spital.

Vergil Chiţac, senatorul PNL aflat în centrul unui imens scandal, după ce a fost acuzat că, fiind infectat cu coronavirus, a mers în Parlament pe 9 martie, a acceptat un dialog cu Libertatea.

Senatorul a oferit mai multe explicaţii, în afara postării de pe Facebook, în care a recunoscut că a fost depistat pozitiv.

Vergil Chițac a fost adus la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța fără a fi izolat, chiar dacă a fost testat pozitiv la COVID-19.





