Întrebat ce l-a făcut să ceară buletine de vot și pentru plebiscitul convocat de către președintele Iohannis, Liviu Dragnea a răspuns: ”Eu am spus tot timpul că susțin temele de la referendum”.

Liderul social-democraților susține că este ”o zi bună” pentru că au venit mulți oameni la vot, dar s-a arătat nemulțumit de cozile de la secțiile de votare.

”În diaspora ar trebui să-i întrebe pe ambasadorii numiți de ce nu le-au spus românilor unde sunt secțiile de vot pentru că sunt secții unde nu e nimeni și altele sunt foarte aglomerate”, a spus președintele PSD.

Acesta a evitat să dea răspunsuri la întrebările legate de strategia PSD pentru perioada următoare afirmând că va face acest lucru după anunțarea exit-pollurilor.

Liviu Dragnea a mai precizat doar că prietena sa, Irina Tănase, a votat dimineață la o secție din cartierul Drumul Taberei. La plecare, Dragnea a fost aplaudat de un mic grup de susținători.

Pe 8 aprilie, Liviu Dragnea afirma că referendumul este ”o păcăleală” prin care președintele Iohannis încearcă să se implice în campania electorală. ”Referendumul e o păcăleală, caută un prilej disperat să participe la campania pentru referendum. O să aibă o problemă cu USR şi cu Cioloş, că Cioloş a dat OUG pe Codul penal şi au spus că dacă vor veni la guvernare dau OUG care să modifice legile justiţiei. Eu nu ştiu cum o să voteze oamenii ăştia la referendum şi cum o să-l susţină”, declara Dragnea într-un interviu pentru România TV.

Pe de altă parte, liderul PSD spunea că temele pentru care a fost convocat plebiscitul nu sunt ”teme de respins”. ”Noi nu am fost niciodată împotriva luptei anticorupţie, PSD nu a fost niciodată împotriva instituţiilor statului. Noi am sprijinit legislativ, bugetar instituţiilor respective. Am alocat şi instanţelor, şi salariilor judecătorilor. Am o speranţă cu care sper să nu mor în braţe, ca magistraţii din România să devină independenţi şi să nu aibă niciun fel de teamă. Cu temele nu am o problemă”, concluziona Liviu Dragnea.

