Dragoș Pîslaru, amenințat cu moartea după preluarea mandatului

Dragoș Pîslaru, ministrul fondurilor europene, a transmis într-o postare pe Facebook că a informat autoritățile competente legat de amenințarea cu moartea. El a spus că va acționa legal împotriva celor care îl denigrează în spațiul public.

„E trecut de miezul nopții. A fost o zi lungă și la capătul căreia am încheiat procedurile legale pentru desemnarea ca ministru în guvernul condus de Prim Ministrul Ilie Bolojan. […] Din păcate am primit și prima amenințare cu moartea de la un necunoscut și prima salvă de denigrări de la Realitatea.Net”, a scris Pîslaru.

Dragoș Pîslaru, ministrul investițiilor și fondurilor europene, depune jurământul de învestitură în funcție – Foto: Hepta

Fost europarlamentar și ministru în Guvernul Cioloș, Dragoș Pîslaru a adăugat că nu va mai tolera campaniile de defăimare la adresa sa și că va lua măsuri ferme.

„De data aceasta nu o să le mai las să curgă, pentru că este deja destul. […] Nu se mai poate așa. Am sesizat autoritățile referitor la mesajul de amenințare și voi da în judecată Realitatea”, a precizat el.

„Cariera mea profesională este fără vreo pată”

Dragoș Pîslaru a oferit detalii clare despre activitatea sa profesională și despre evoluția implicării sale în mediul privat și public, respingând orice acuzație legată de ilegalități sau conflicte de interese.

„Nu am avut niciun fel de ilegalitate. Nu am fost implicat în nicio tranzacție cu iz politic. Nu am lucrat cu baroni locali sau politicieni, ci doar cu echipe tehnice la nivel local sau central. Am avut tot timpul evaluări bune și performanță în ceea ce am realizat. Am inovat și am ținut piept cu brio concurenței străine. Ajunge, găsiți altă placă de atac că este suficient. Luați-vă de cine vreți, dar cariera mea profesională este fără vreo pată și veți primi notificare de la avocat”, a mai spus noul ministru al fondurilor europene.

În finalul mesajului, noul ministru a transmis că își va dedica toată energia modernizării României și atragerii fondurilor europene: „Am acum un mandat și o responsabilitate mare înainte și mă voi concentra pe a moderniza țara, nu pe calomnii, injurii și amenințări”.

Dragoș Pîslaru (49 de ani), economist format la Londra, fost cadru universitar și membru al guvernării tehnocrate din 2016, a fost propus de PNL și de Ilie Bolojan pentru a conduce Ministerul Fondurilor Europene.