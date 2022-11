Fostul ministru Dragos Pislaru se adreseaza audientei in timpul prezentarii proiectului de administratie publica pentru Primaria Bucuresti, lansat de Vlad Voiculescu sub sloganul ”Bucuresti, capitala oamenilor buni”, in prezenta mai multor colegi si sutinatori ai PLUS, vineri 17 ianuarie 2020, in Bucuresti. EDUARD VINATORU / MEDIAFAX FOTO