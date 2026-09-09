O dronă ucraineană a luat la țintă pentru prima dată un obiectiv rusesc situat la aproape 3.000 de kilometri de câmpul de luptă din Ucraina, relatează Meduza și The Insider.

Districtul autonom rus Iamalia-Neneția a cunoscut în premieră incursiunea unei drone ucrainene. Potrivit guvernatorului Dmitri Artiuhov, dispozitivul fără pilot s-a îndreptat spre o instalație industrială din orașul Novîi Urengoi, situat la aproximativ 2.800 de kilometri de granița cu Ucraina.

Cele două surse citate menționează că este vorba de atacul ucrainean pe cea mai îndepărtată distanță din teritoriul Rusiei. Acest atac l-a depășit practic pe cel care a vizat o rafinărie din Omsk, situată la 2.300 de kilometri de câmpul de luptă.

Reprezentantul special pentru Ural, Artiom Joga, a declarat că drona a fost distrusă de apărarea antiaeriană, dar resturile căzute au provocat un incendiu. Atacul nu s-a soldat cu victime.

Ținta a fost o stație de tratare a condensului care aparține companiei de gaze Gazprom. Încă nu se știe tipul de dronă folosit în atacul de la Novîi Urengoi.

Atacul a fost precedat de o alertă de drone emisă pentru prima dată în districtul autonom Hantî-Mansi, vecin cu Iamalia-Neneția. Autoritățile au suspendat zborurile pe aeroporturile din Surgut, Igrim, Niagan, Sovețki și Urai și au trecut în regim online orele de curs din schimbul de după-amiază.