Casinge nu provine din familia politică a lui Michel, Renew Europe, ci din Partidul Popular European (PPE). Înainte de a fi șefa de cabinet a președintei Republicii Moldova, ea a lucrat atât pentru un parlamentar european din PPE, Siegfried Mureșan, cât și pentru organizația pan-UE a PPE.

„Cred că le are pe toate”, a declarat europarlamentarul român Mureșan pentru Politico. „Ecaterina are într-adevăr toate calitățile de care are nevoie.”

Schimbarea este una notabilă pentru Charles Michel, întrucât el şi purtătorul său de cuvânt Barend Leyts colaborau de aproape un deceniu. Leyts a început să lucreze pentru Michel în octombrie 2014, devenind purtătorul de cuvânt pentru limba flamandă al politicianului în momentul în care Michel a fost numit prim-ministru al Belgiei. Leyts l-a urmat apoi pe Michel la Consiliul European în decembrie 2019.

În ceea ce o priveşte pe Ecaterina Casinge, aceasta fusese numită în iulie anul trecut în funcţia de şefă de Cabinet a preşedintei Maia Sandu. Ea este licenţiată în economie şi a făcut un masterat în relaţii politice internaţionale şi în comunicare.

Timp de 14 ani, a fost consilier superior pentru relaţiile cu mass-media la Partidul Popular European, consilieră în Parlamentul European şi consilieră pentru politici în sectorul financiar de la Bruxelles.

Playtech.ro Gestul făcut de Violeta faţă de iubitul Andreei Marin! Lui Ştefan Bănică sigur nu îi va conveni

Viva.ro Cătălin Bordea rupe tăcerea după divorțul de Livia! Care a fost adevăratul motiv al separării: 'Suferința ei..'

PUBLICITATE E mai simplu ca oricând să sprijini sănătatea copiilor din România. Află cum!

FANATIK.RO Ce s-a ales de State și Flăcărica din Inimă de Țigan, actorii care au bucurat milioane de români. Ce fac acum Gheorghe Visu și Carmen Tănase

Știrileprotv.ro „Vai de mine!!! Bolovani!”, „Tremur și acum”. Imagini de coșmar surprinse în România

Observatornews.ro Oamenii Nimănui. Actorul din "Pistruiatul" povesteşte drama trăită de mama sa, bolnavă de Alzheimer, la azil. A luat-o acasă prea târziu

Orangesport.ro "Să nu surprindă pe nimeni dacă Marcel Ciolacu face şi asta". Un politician român intervine după ce FCSB a ajuns pe Stadionul Steaua | EXCLUSIV

Unica.ro Medicii au anunțat cauza morții Lisei Marie Presley, la 54 de ani. Intervenția care a costat-o viața pe fiica lui Elvis