Cum s-a format echipa Eastern Foxes

Elevii fac parte din echipa de robotică Eastern Foxes de la Colegiul Naţional „I. L. Caragiale” din Ploieşti, care s-a calificat recent la Campionatul Mondial de Robotică din Houston.

Echipa a fost formată în 2020 din inițiativa a șase elevi pasionați de domeniul STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică).

„În momentul de faţă, suntem 15 membri activi în echipă, iar anul acesta toţi membrii noştri provin din mediul rural. Practic suntem o echipă adunată din mai multe colţuri ale acestui judeţ şi ne-am strâns toţi la Colegiul Naţional I. L. Caragiale pentru a dezvolta şi a atinge performanţa în ceea ce priveşte domeniul STEM”, a explicat Raluca Buzatu, membră a echipei de robotică.

Orteze pentru animale și tehnologie pentru nevăzători

Echipa Eastern Foxes a dezvoltat două proiecte majore în cadrul campaniei „Fox Aid”. Primul, numit Paws Ability, constă în crearea de orteze pentru animale cu probleme motorii. Al doilea, Vision Beyond Borders, vizează dezvoltarea unui dispozitiv pentru persoanele nevăzătoare.

„Competiţia are două obiective. În primul rând, trebuie ca în fiecare an să realizăm un robot în funcţie de proba primită, iar cei de la First Tech Challenge încearcă să ne facă, cumva, să ne folosim de abilităţi şi să facem ceva ce chiar ar fi util în viaţa reală, iar celălalt obiectiv, pe lângă acesta tehnic, este de a impacta, cumva, comunitatea, de a aduce contribuţii în lumea în care trăim”, a spus Iuliana Georgescu, o altă membră a echipei.

Proiectul Paws Ability a fost dezvoltat în colaborare cu un cabinet veterinar. Elevii au creat și printat 3D orteze adaptabile pentru animale.

„Noi vrem să reuşim să le dezvoltăm cât mai mult, pentru că, până la urmă, şi necuvântătoarele au nevoie de ajutor. Mai mult de atât, noi ne dorim să le oferim practic pe gratis, vrem să le facem pentru că noi ne dorim să ajutăm”, a mai explicat Iuliana.

Pentru Vision Beyond Borders, echipa a conceput un dispozitiv care ajută persoanele nevăzătoare să se orienteze.

„Aparatul pentru nevăzători a fost proiectat şi construit de colegii noştri, în aşa fel încât un mic dispozitiv este ataşat unui om nevăzător, măsurând prin diferiţi senzori la ce distanţă se află obiectele şi spunându-i, într-o cască, dimensiunea şi distanţa şi obiectul care se află în faţa dumnealui, astfel încât să-l poată ajuta să se deplaseze cu uşurinţă”, a povestit Raluca.

Pregătiri intense pentru Campionatul Mondial

În prezent, Eastern Foxes se pregătește intens pentru competiția de la Houston, Texas. Echipa s-a remarcat prin performanța robotului lor, care este cel mai ușor și rapid din competiție.

„Ce ne-a ajutat pe noi să ne calificăm mai departe a fost performanţa robotului în ceea ce priveşte rapiditatea. Avem cel mai uşor robot, are 10,5 kilograme, iar un robot în cadrul competiţiei FTC are în medie între 12 şi 13 kilograme. Noi am reuşit să-l optimizăm, să-l aducem la această masă, în aşa fel încât să fie cel mai rapid”, a mai declarat Raluca Buzatu.

Sprijin și mentorat pentru echipa de robotică

Echipa beneficiază de îndrumarea unor mentori dedicați, iar membrii apreciază ajutorul tutorilor lor.

„Este foarte important să avem sprijin şi pe partea de orientare, de sfaturi, pentru că doamnele noastre mentori, doamna Lica Daniela, care este şi director al Centrului Judeţean de Excelenţă Prahova, şi doamna Iulia Suditu, care este profesor de limba engleză şi jurnalistă şi coordonator de proiecte în cadrul colegiului nostru, ne ajută foarte mult”, a mai explicat Iuliana Georgescu.

Costuri și finanțare pentru Eastern Foxes

Construcția robotului a necesitat investiții semnificative, depășind 10.000 de euro. Echipa se bazează pe sponsorizări pentru a-și finanța proiectele și participarea la competiții.

Membrii echipei își doresc să continue studiile în domeniul STEM și să rămână în România.

„Personal mă gândesc să mă îndrept spre automatică, spre robotică în continuare, deoarece am descoperit acest domeniu şi m-am îndrăgostit de el. În principiu, vreau să rămân în România, cu toate că majoritatea persoanelor tinde să plece pentru că da, este adevărat, nu avem neapărat cea mai mare tehnologie”, a declarat Iuliana.

