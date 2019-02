Elena Udrea a susţinut că, prin citarea Laurei Codruţa Kovesi, în România „începe să devină o vreme a normalităţii” şi i-a transmis fostului procuror-şef al DNA „Bun venit în clubul penalilor!”.

Elena Udrea a mai declarat că, în urmă cu 4 ani, a depus la DNA un denunţ împotriva Laurei Codruţa Kovesi, la vremea respectivă procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. În respectivul denunţ, Udrea a susţinut că fosta şefă DNA „primea cadouri de la politicieni şi de la afacerişti”.

„Fix acum 4 ani, pe 30 ianuarie, am depus un denunţ oficial împotriva lui Kovesi la DNA, pentru că nu aveam unde în altă parte, chiar la Kovesi în curte în care am descris nu doar faptele de abuzuri pe care le făcea, dar şi pe cele de corupţie. Ea spunea că nu se întâlneşte cu politicieni. (…) S-a dovedit nu numai că se întâlnea cu politicieni, ci primea cadouri de la politicieni şi de la afacerişti. Pe care ulterior îi acuză de fapte de corupţie fix când era în relaţii cu ei. (…) Am descris în denunţul care a fost închis de doamna procuror Moraru în 3 zile. Am făcut referire la cadourile pe care ştiu că le primea. (…) A primit cadouri de la mine, de la familia mea, cadouri pe care eu le-am cumpărat”, a spus Udrea, la Antena 3.

Declaraţiile fostului ministru al Turismului vin cu o zi înainte ca Laura Codruţa Kovesi să se prezinte în faţa Secţiei pentru anchetarea magistraţilor, pentru a fi audiată în calitate de suspectă într-o anchetă în care este acuzată de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă.

Audierea fostei șefe a DNA are loc chiar în ziua în care ar fi trebuit să fie la Bruxelles, pentru a fi audiată la Parlamentul European, Kovesi candidând pentru funcția de procuror-şef al Parchetului European.

Tot joi seară, Sebastian Ghiţă, cel de la care a pornit ancheta în cazul fostei şefe DNA, a avut două intervenţii telefonice, din Belgrad, la România TV şi la Antena 3, în care a spus că a depus o plângere împotriva Laurei Codruța Kovesi în decembrie 2018.

Ghiță o acuză pe fosta șefă DNA că i-ar fi cerut bani pentru a-l aduce în ţară, din Indonezia, pe Nicolae Popa şi spune că a trimis anchetatorilor probe constând în poze şi filmuleţe.

