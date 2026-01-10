Proces cu miză de 1,8 milioane de euro

„Eliberați-mi porumbelul. Chiar și din România, știe drumul spre casă”. Cu aceste cuvinte, crescătorul de porumbei Luc Odeurs, din localitatea Sint-Truiden, provincia belgiană Limburg, li s-a adresat vineri inculpaților în fața Tribunalului Corecțional din Hasselt, într-un dosar de proporții care vizează furturi organizate de porumbei de concurs, evaluați la milioane de euro.

„Am muncit 45 de ani pentru sportul columbofil și, dintr-o singură lovitură, totul a dispărut”, a declarat Luc Odeurs în fața instanței, potrivit publicației HLN.

În 2024, din crescătoria sa au fost furați 33 de porumbei, iar 32 sunt și astăzi de negăsit.

„Aripa de Aur”, printre porumbeii campioni furați de hoții români

Cazul datează din 2024, un an marcat de numeroase furturi care au zguduit lumea columbofilă din Belgia. Pe rând, crescătorii din Brasschaat și Grobbendonk (Anvers), Londerzeel (Brabantul Flamand) și Maarkedal, Oosterzele și Aalter (Flandra de Est) au rămas fără porumbei de mare valoare.

Spre finalul anului, hoții au ajuns și în provincia Limburg. În ajunul Crăciunului, un crescător din Hoeselt a fost vizitat de infractori, iar în noaptea de 5 spre 6 ianuarie, din crescătoria lui Luc Odeurs au dispărut aproximativ 30 de porumbei.

Printre ei se afla și „Gouden Vleugel” („Aripa de Aur”), porumbelul cu care Odeurs a câștigat, în 2020, prestigioasa cursă de la Barcelona, considerată „Turul Franței al columbofiliei”.

„Nu sunt porumbei obișnuiți”

„Nu este vorba despre porumbei obișnuiți, ci despre porumbei de concurs, cu o valoare financiară considerabilă”, a subliniat procurorul în fața instanței din Hasselt. „Având în vedere caracterul specific al faptelor, a devenit rapid clar că avem de-a face cu o bandă organizată”.

Poliția Federală Judiciară din Limburg a demarat o anchetă, iar la scurt timp a fost oprit un Peugeot 207 cu numere de Bulgaria. Datele ANPR au arătat că mașina era legată de cele două furturi din Limburg. În autoturism se aflau doi cetățeni români, printre care și un bărbat de 46 de ani, considerat personajul-cheie al dosarului.

Ancheta a stabilit ulterior legături între acesta, complicii săi și celelalte furturi din Flandra. La 31 martie 2025, poliția a efectuat o percheziție la domiciliul său din Vilvoorde.

Zeci de porumbei furați, găsiți în România

„În locuință au fost găsiți numeroși porumbei. Pe animale s-a efectuat analiză ADN, care a permis identificarea proprietarilor”, a explicat procurorul. Totuși, nu toate păsările furate au fost recuperate.

Banda de hoți căuta pe rețelele de socializare și pe site-urile de licitații pentru a găsi câștigătorii competițiilor internaționale. Sursa foto: pipa.be

Datele din ancheta telefonică au arătat că românul de 46 de ani, aflat în detenție, ar fi dat instrucțiuni unor membri ai familiei din România. A urmat o percheziție și acolo, însă polițiștii au găsit doar voliere curățate și inele de porumbei. O zi mai târziu, nepoata bărbatului a fost oprită în trafic, având 69 de porumbei în mașină. „A recunoscut că trebuia să ascundă păsările și că știa că fuseseră furate de unchiul ei”, a mai precizat procurorul.

În total, opt inculpați, printre care nepoata și părinții liderului grupării, au fost trimiși în judecată pentru furturile de porumbei voiajori.

Cinci columbofili păgubiți

„Impactul asupra victimelor este uriaș, nu doar financiar, ci și psihologic”, a declarat procurorul în timpul pledoariei. Unii dintre inculpați sunt judecați și pentru un furt separat în Gent, unde au fost sustrase 76 de telefoane mobile și un laptop. Parchetul a cerut pedepse cu închisoarea cuprinse între șase și 30 de luni.

Pe lângă acestea, părțile civile solicită despăgubiri consistente. Avocatul Joris Vercammen, care reprezintă cinci crescători păgubiți, inclusiv pe Luc Odeurs, a cerut aproximativ 1,8 milioane de euro.

Suma include nu doar valoarea de piață a porumbeilor de concurs, ci și pierderile din reproducere și daunele provocate volierelor.„Belgia este centrul columbofiliei. Toate celelalte țări se uită la noi. Avem cei mai buni porumbei de concurs, vânduți pentru sume extrem de mari”, a spus avocatul în instanță.

„Lucrarea unei vieți, distrusă într-o clipă”

În pledoaria sa, avocatul a subliniat dimensiunea emoțională a cazului.

„Pentru mulți dintre acești oameni, columbofilia este opera unei vieți”, a spus el. Luc Odeurs a explicat instanței că a intrat în lumea porumbeilor la opt ani. „A fost pasiunea mea. Visul meu a fost să câștig cursa de la Barcelona. Am muncit 45 de ani pentru asta, iar într-o clipă totul a fost distrus”.

Din cei 33 de porumbei furați, 32 sunt încă dispăruți, inclusiv „Aripa de Aur”. Vizibil emoționat, Odeurs s-a întors către inculpați: „Dați-i drumul. Dacă ați elibera-o acum în Vilvoorde, ar ajunge acasă înaintea mea. Chiar și din România, sunt sigur că știe drumul”.

Hoții vor muncă în folosul comunității sau condamnări cu suspendare

În boxa acuzaților au existat și declarații de regret. „Am avut și eu porumbei ca hobby”, a spus bărbatul de 46 de ani, insistând asupra impactului pe care procesul îl are asupra familiei sale.

Președinta completului l-a întrerupt însă ferm: „Cereți multă clemență, dar nu v-am auzit vorbind despre oamenii care și-au pierdut porumbeii. Și familiile lor nu suferă?”

Avocatul său, Louis Warson, a cerut pentru clientul său o pedeapsă cu muncă în folosul comunității sau o condamnare cu suspendare, cu măsuri de probațiune.

Pronunțarea sentinței este programată pentru 6 februarie.