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Nou sistem de propulsie inventat de Germania care rezolvă cele trei mari probleme ale navelor uriașe de croazieră

Ionuț Baiaș
Ionuț Baiaș
Web Editor
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Sistemul Elegance Pod Foto Kongsberg Maritime
„Elegance Pod”, sistemul de propulsie inovator dezvoltat de compania Kongsberg Maritime, promite să rezolve cele mai mari provocări tehnice ale celor mai mari nave de croazieră din lume, Foto: Kongsberg Maritime
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„Elegance Pod”, sistemul de propulsie inovator dezvoltat de compania Kongsberg Maritime, promite să rezolve cele mai mari provocări tehnice ale celor mai mari nave de croazieră din lume. Această tehnologie a fost prezentată recent la Hamburg și vine cu o serie de îmbunătățiri menite să crească eficiența energetică, să reducă zgomotul și vibrațiile și să îmbunătățească manevrabilitatea și confortul pasagerilor.

Cuprins:

Propulsoare Elegance Pod de 22 MW, optimizate cu motoare electrice bazate pe magneți permanenți

Cea mai recentă inovație adusă de Kongsberg Maritime constă în extinderea gamei „Elegance Pod” cu cinci noi modele capabile să atingă o putere de până la 22 MW. Acestea combină un design hidrodinamic optimizat cu motoare electrice bazate pe magneți permanenți și o arhitectură special concepută pentru a reduce zgomotul. Conform companiei, sistemul oferă o soluție completă pentru provocările industriei maritime moderne: eficiență energetică, fiabilitate, reducerea emisiilor și confort sporit pentru pasageri, potrivit publicației spaniole El Confidencial.

„Odată cu introducerea noii game Elegance Pod, extindem o platformă de propulsie dovedită către segmentul superior al pieței de croaziere”, a declarat Ville Rimpilä, vicepreședintele senior al diviziei de propulsoare din cadrul Kongsberg Maritime. Acesta a adăugat: „Operatorii de croaziere caută soluții care să combine eficiența, fiabilitatea, manevrabilitatea și pregătirea pentru viitor. Această lansare demonstrează angajamentul nostru de a oferi tehnologie care să răspundă acestor așteptări.”

Meet the ELegance Pod

Design compact al propulsoarelor axat pe reducerea rezistenței și a vibrațiilor pe nave

Una dintre inovațiile cheie ale sistemului este motorul compact de magneți permanenți, care reduce diametrul unității. Această caracteristică scade semnificativ rezistența hidrodinamică, îmbunătățind performanța generală a navelor. În plus, designul este orientat spre minimizarea vibrațiilor, un aspect esențial pentru confortul miilor de pasageri de la bordul acestor nave uriașe.

Tehnologia „Elegance Pod” face parte din categoria sistemelor de propulsie cu unități orientabile, care permit schimbarea directă a direcției de împingere. Acest lucru îmbunătățește controlul navelor masive, în special în timpul manevrelor complexe, cum ar fi intrarea și ieșirea din porturi aglomerate. Potrivit El Confidencial, această flexibilitate operațională reprezintă un avantaj semnificativ pentru noile generații de vapoare de croazieră.

Propulsie electrică și hibridă: tehnologia Kongsberg pregătește viitorul maritim

Noua generație de propulsie a fost proiectată să funcționeze atât cu sisteme hibride, cât și cu sisteme complet electrice. „Elegance Pod” poate fi integrat cu soluțiile de gestionare a energiei dezvoltate de Kongsberg Maritime, asigurând o coordonare perfectă între propulsie și sistemul energetic al navei. Scopul este de a optimiza utilizarea energiei electrice, oferind în același timp siguranță și fiabilitate pe toată durata de viață a navei.

„Prin extinderea intervalului de putere până la 22 MW, aducem aceeași eficiență hidrodinamică, flexibilitate operațională și performanță pe toată durata de viață pentru cele mai mari nave de croazieră care intră acum pe piață”, a subliniat Anton Westerlund, vicepreședinte al diviziei de gestionare a produselor din cadrul Kongsberg Maritime. Noua tehnologie promite să redefinească standardele industriei, oferind soluții eficiente și sustenabile pentru navele de croazieră ale viitorului.

Libertatea a scris și despre „Motorul cu plasmă care folosește aerul drept combustibil. Tehnologia uimitoare creată în Germania”.

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Tags: Știință
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