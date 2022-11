„În ceea ce privește reducerea forței de muncă Twitter, din păcate, nu ai de ales atunci când compania pierde peste 4 milioane dolari/zi. Tuturor celor concediați li s-au oferit 3 luni de indemnizație, care este cu 50% mai mult decât este necesar legal”, a transmis Elon Musk, într-un mesaj postat pe contul său de Twitter.

Regarding Twitters reduction in force, unfortunately there is no choice when the company is losing over $4M/day.



Everyone exited was offered 3 months of severance, which is 50% more than legally required.