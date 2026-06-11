Cea mai mare ofertă publică inițială (IPO) din istorie

SpaceX intenționează să strângă 75 de miliarde de dolari prin această ofertă publică, depășind recordul deținut de Saudi Aramco, care a strâns 29,4 miliarde de dolari în 2019. Compania va pune pe piață peste 555 de milioane de acțiuni la un preț estimat de 135 de dolari fiecare, ceea ce îi conferă o evaluare totală de aproape 1,8 trilioane de dolari.

Potrivit Bloomberg, oferta a fost de patru ori suprasubscrisă de bănci și instituții financiare, iar aproximativ 20-30% dintre acțiuni vor fi rezervate investitorilor de retail, o proporție neobișnuit de mare pentru un IPO. Acest lucru le oferă fanilor devotați ai lui Musk șansa de a deține o parte din companie.

Averea lui Elon Musk a explodat

Deținând aproximativ 42% din acțiunile gigantului aerospațial, pachetul său privat de acțiuni va fi evaluat la peste 740 de miliarde de dolari după listare. Această creștere spectaculoasă vine după ce valoarea companiei a explodat în urma fuziunii cu xAI din februarie, transformând debutul pe piața de capital în cel mai mare din istorie.

Încrederea în viziunea lui Elon Musk, cheia succesului

Succesul IPO-ului depinde de încrederea investitorilor în viziunea lui Elon Musk, care deține funcțiile de CEO, director tehnic și președinte al consiliului de administrație al SpaceX. Printre planurile sale ambițioase se numără construirea de centre de date în spațiu și trimiterea oamenilor pe Marte, proiecte care implică tehnologii încă nevalidate, potrivit France 24.

Cu toate acestea, perspectivele financiare ale companiei ridică unele semne de întrebare pe Wall Street. Deși veniturile SpaceX au ajuns la 18,7 miliarde de dolari în 2025, compania a raportat pierderi nete de 4,9 miliarde de dolari. În mod remarcabil, documentele depuse pentru IPO estimează venituri de peste 28,5 trilioane de dolari pe termen lung, o cifră care a atras atenția analiștilor.

Oportunitate pentru investitori: urmează OpenAI și Anthropic

Listarea SpaceX are loc într-un moment în care și alte companii importante din domeniul tehnologiei și inteligenței artificiale, precum OpenAI și Anthropic, își pregătesc propriile debuturi bursiere. Totodată, IPO-ul SpaceX va include și integrarea recentă a companiei xAI și a platformei de social media X (fostul Twitter), pe care Musk le-a absorbit în cadrul companiei în prima parte a anului 2026.

Foto: Space X

Listarea SpaceX pe bursă promite să creeze mii de noi milionari și miliardari

Oferindu-se ca exemplu al ambiției sale, Musk a declarat anterior că intenționează să transforme SpaceX într-un lider global în explorarea spațială și în dezvoltarea de tehnologii revoluționare. „Toată lumea urmărește acest moment cu sufletul la gură”, a precizat un analist pentru France 24, subliniind că succesul IPO-ului ar putea avea un impact semnificativ asupra piețelor globale.

Această ofertă publică inițială va genera, de asemenea, un val fără precedent de noi milionari în rândul angajaților, datorită strategiei SpaceX de a oferi compensații masive sub formă de acțiuni.

Peste 4.400 de actuali și foști salariați vor deveni milionari în dolari odată ce prețul acțiunii va atinge pragul estimat de 135 de dolari.

Mai mult, o elită de aproximativ 400 de angajați va deține pachete de acțiuni cu o valoare de peste 100 de milioane de dolari fiecare, o distribuție a bogăției extrem de rară pentru un IPO, care promite să aibă un impact major inclusiv pe piața imobiliară.

Rămâne de văzut dacă promisiunile grandioase ale lui Elon Musk vor convinge investitorii din întreaga lume să parieze pe viziunea sa de a coloniza Marte și de a aduce datele mai aproape de stele.

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