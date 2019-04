Invitată în emisiunea „Adriana Nedelea LA FIX”, Emilia Șercan a povestit că era noaptea, în drum spre casă, în momentul în care a primit un SMS de la un număr necunoscut.

„Am citit mesajul. A fost un moment, n-aș putea de frică, spaimă. Nu e comod să citești. Eu am cenzurat conținutului e-mailului pentru că partea cenzurată este foarte dură. Nu pot să o las pe mama mea să citească așa ceva.

Pot spune că m-am speriat. Nu am știu ce să fac. Am fost în postura în care eu, ziarist de investigație, nu am știut ce să fac în momentul respectiv. Nu am știut cum să reacționez. Știam că trebuie să sun pe cineva, dar nu știam pe cine să sun. A fost un moment de derută pentru mine”, și-a amintit Emilia Șercan despre momentul în care a fost amenințată cu moartea.