Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei a anunțat că a declanșat o anchetă internă în urma incidentului petrecut la Mănăstirea „Sfânta Cruce”, unde Călin Georgescu a fost întâmpinat și prezentat credincioșilor drept „președintele ales al României”.

„O deviere de la rânduiala bisericească”

Reprezentanții Episcopiei își exprimă „profunda mâhnire și dezamăgire” față de modul în care un gest liturgic a fost transformat într-un act de promovare politică.

„Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei îşi exprimă profunda mâhnire şi dezamăgire faţă de cele petrecute duminică, 13 septembrie 2026, în cadrul Sfintei Liturghii de la Mănăstirea «Sfânta Cruce» din Oradea, unde o împrejurare care ar fi trebuit să rămână în limitele fireşti ale ospitalităţii ecleziale a dobândit, prin modul în care a fost gestionată, accente evidente de asociere şi promovare politică, complet incompatibile cu caracterul sacru şi nepartinic al Bisericii. O asemenea conduită constituie o deviere semnificativă de la rânduiala bisericească şi de la hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române”, a transmis, luni, Episcopia Oradiei, potrivit News.ro.

Reacția vine după ce Călin Georgescu a mers la mănăstire, duminică, iar preotul l-a numit „preşedintele ales”, în aplauzele celor prezenţi.

Totodată, Episcopia arată că, în urma informațiilor apărute pe rețelele de socializare în zilele premergătoare vizitei lui Călin Georgescu, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a transmis un ordin clar tuturor preoților și stareților din subordine. Îndrumarea pastorală accentua caracterul sacru al lăcașurilor de cult și interdicția fermă de a desfășura orice fel de manifestare cu caracter politic în interiorul așezămintelor monahale.

Conducerea lăcașului de cult fusese avertizată, dar degeaba

De asemenea, conducerii mănăstirii și persoanelor direct implicate li s-a atras atenția în mod deosebit să evite orice acțiune, discurs sau gest care ar putea fi interpretat drept o formă de legitimare, susținere sau partizanat politic pentru un candidat sau un lider de opinie.

În ciuda apelului preventiv și a recomandărilor transmise de la cel mai înalt nivel, indicațiile au fost ignorate la fața locului. Episcopia Oradiei a catalogat eșecul acestui demers drept o situație nefericită și a anunțat măsuri rapide.

Reprezentanţii Episcopiei au precizat că se impune „o distincţie esenţială: nu persoanele şi nici opţiunile lor politice fac obiectul acestui comunicat, ci o conduită absolut străină de sensul spaţiului eclezial şi incompatibilă cu necesara independenţă a Bisericii faţă de orice partizanat politic”:

„Biserica respectă libertatea de conştiinţă a fiecăruia. Slujitorul, monahul sau credinciosul, în calitatea sa de cetăţean, are dreptul propriei opţiuni politice. Biserica însă, ca spaţiu al comuniunii întru Hristos, nu poate fi anexată niciunei persoane, ideologii sau «tabere». Libertatea opţiunii politice personale este una, iar folosirea, fie şi implicită, a autorităţii spirituale şi a spaţiului Bisericii pentru legitimare sau promovare politică este cu totul altceva(...)”.

De asemenea, Episcopia precizează că „Biserica nu este nici «de dreapta», nici «de stânga» şi nici «de centru». Chemarea ei este către cele de Sus. Ea înţelege şi respectă «cele ale Cezarului» – cum ne cere Însuşi Domnul Hristos (Matei 22, 21; Marcu 12, 17) –, fără a îngădui ca acestea să ocupe locul cuvenit doar lui Dumnezeu”.