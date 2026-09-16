Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break

De la cel mai bun burger din Ungaria, la un thai neașteptat de popular și o cramă cu faimosul „Sânge de Taur": cum îți simplifică Wolt un city break în țara vecină.

Ungaria este, pentru mulți români, alegerea la îndemână atunci când vor un city break fără prea multă bătaie de cap: aproape de casă, ușor de ajuns cu mașina sau cu avionul și suficient de diversă cât să umple câteva zile bune de oraș în oraș. Budapesta rămâne, evident, principala atracție, dar tot mai mulți români își prelungesc city break-ul și spre Debrecen sau Eger, pentru un traseu care combină orașul mare cu opriri mai liniștite.

Iar vestea bună este că, indiferent unde ajungi, poți conta pe aceeași aplicație pe care o folosești deja în România: Wolt este disponibil și în Ungaria, iar oferta depășește cu mult ideea de gulaș și langoși. Deși, ce-i drept, merită încercate și acestea.

Bineînțeles, nimic nu se compară cu o masă luată chiar în restaurant, cu atmosfera și oamenii locului. Dar un city break are și propriul lui ritm: vrei să vezi cât mai multe obiective, să te plimbi de la un cartier la altul și să nu pierzi timp așezat la masă atunci când, de fapt, ai chef să explorezi. În zilele acelea în care preferi mișcarea unui oraș nou în locul unei mese lungi, Wolt îți aduce aceeași mâncare bună acolo unde te afli. Și o poți savura la un picnic improvizat pe iarbă, într-un parc sau pur și simplu pe o bancă, între două obiective.

Budapesta. Scena culinară a capitalei este surprinzător de internațională, fără să-și piardă sufletul unguresc. Simon's Burger, desemnat cel mai bun burger din Ungaria la ultima ediție Wolt Awards, a pornit ca o idee ambițioasă, a evoluat într-un mic business locală și a ajuns treptat una dintre cele mai cunoscute povești de succes ale orașului, în materie de burgeri. Pentru ceva diferit, rice & spice thai food, de la Hello Buda, este o alegere excelentă: bucătăria thailandeză este, poate surprinzător, a treia cea mai comandată categorie pe Wolt în Ungaria, după burgeri și pizza, iar Hello Buda este oricum o destinație vie prin ea însăși. Iar când doar preparatele clasicele sunt suficiente, Buja Disznó vine cu mâncare ungurească tradițională, fără compromisuri: șnițel, cârnați și salată de cartofi, printre altele.

Debrecen. Al doilea oraș ca mărime din Ungaria este, la rândul lui, un adevărat hub culinar. Lângă parcul verde Nagyerdő, Pálma Étterem este un local îndrăgit pentru pizza, coaste de porc și supă de pui, unul dintre cele mai reconfortante preparate tradiționale maghiare. Francia Tacos, desemnat cel mai bun restaurant din Debrecen la Wolt Awards, vine cu un twist jucăuș: wrap-uri consistente, cu sau fără carne, urmate de trifle-uri în arome de la cheesecake și Snickers, până la popcorn caramelizat. Pentru iubitorii de pizza, La Coppola este alegerea cel mai bine cotată din oraș, un loc de încredere pentru o pizza italienească excelentă.

Eger. Cu străzi baroce, o cetate istorică și crame vestite, Eger este una dintre cele mai pitorești destinații din Ungaria. Este orașul unde se produce Egri Bikavér, celebrul vin roșu cunoscut drept „Sângele Taurului", și locul perfect pentru o seară relaxată, după o zi de plimbat printre obiective turistice. Pentru cină, recomandăm Peppino Étterem és Pizzeria, un local relaxat și îndrăgit de localnici, sau Mamma Mia Pizza e Pasta Cucina Italiana, pentru clasice italienești reconfortante, de la pizza la paste proaspete.

Partea practică este că nu trebuie să înveți o aplicație nouă de fiecare dată când schimbi orașul: deschizi Wolt, locația se actualizează automat, iar oferta din jur apare imediat. Dacă ești în city break cu un grup mai mare, Group Order îi permite fiecăruia să-și adauge alegerea în aceeași comandă, iar cu Split Payments nota nu mai trebuie împărțită la final, pe calculator: fiecare plătește direct din aplicație partea lui. Poți programa livrarea pentru ora la care știi că ajungi la cazare, poți combina comenzi din două locuri diferite cu Double Order, iar urmărirea în timp real te ține la curent cu locul exact unde este comanda ta.

Așa că, fie că city break-ul tău înseamnă doar Budapesta sau un traseu mai lung, cu oprire la Debrecen și Eger, un lucru rămâne la fel: nu trebuie să cauți mult pentru o masă bună.