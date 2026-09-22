Marea Britanie și Statele Unite au efectuat, în premieră, un test de lansare a unei torpile de pe un vehicul subacvatic fără echipaj, a anunțat guvernul britanic, marcând astfel un pas înainte în eforturile AUKUS de a dezvolta tehnologie navală autonomă.

Londra a precizat într-un comunicat că testul de tragere reală a avut loc săptămâna trecută în apele teritoriale britanice, în cadrul parteneriatului AUKUS cu Australia.

Guvernul britanic a declarat că testul „marchează un progres major pentru viitorul tehnologiei submarinelor” în cazul celor trei țări.

Acesta „reprezintă o realizare semnificativă pentru securitatea euro-atlantică și pentru avantajul NATO în mediul subacvatic”, se mai arată în comunicat.

Țările occidentale se grăbesc să își modernizeze capacitățile de luptă prin utilizarea sistemelor autonome, ca răspuns la amenințările venite din partea Rusiei și a Iranului.

Londra a precizat că torpila de calibru mare – dezvoltată în comun de SUA și Australia – a fost lansată de pe o dronă subacvatică cu o lungime de 12 metri (40 de picioare), fabricată în Marea Britanie și denumită Excalibur.

Sidharth Kaushal, cercetător principal în cadrul grupului de reflecție RUSI, a calificat această evoluție drept „remarcabilă”.

„Utilizarea unei încărcături letale demonstrează că sistemele fără echipaj pot îndeplini roluri care depășesc simpla supraveghere”, a declarat el pentru AFP.

Anunțul a fost făcut în contextul în care premierul britanic Andy Burnham se deplasa la New York pentru Adunarea Generală a ONU.

Guvernul britanic a anunțat că Burnham va profita de vizita la New York pentru a „impulsiona eforturile globale” în domeniul inteligenței artificiale.

El va anunța „un nou parteneriat privind IA și sistemele autonome” cu SUA, care „va ajuta Marea Britanie să își protejeze infrastructura națională critică, de la rutele maritime până la spațiul aerian”, se mai precizează în comunicat.