Explozie puternică urmată de incendiu la fabrica de amidon din Medgidia. Două persoane au suferit arsuri grave și au fost duse la spital

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O explozie urmată de un incendiu a zguduit duminică, 18 octombrie 2026, fabrica de amidon din Medgidia, județul Constanța. Două persoane au suferit arsuri, conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Constanța.
Incendiul a fost stins de angajații fabricii înainte ca pompierii să ajungă la fața locului. ISU Constanța a intervenit cu două autospeciale de stingere, o autospecială pentru transportul victimelor multiple, un echipaj de prim ajutor.
A fost trimis și un echipaj CBRN pentru riscuri chimice, biologice, radiologice și nucleare, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean. La fața locului a ajuns și un elicopter SMURD.
La sosirea salvatorilor, au fost identificate două victime care prezentau arsuri», au transmis pompierii. Potrivit ctnews, ancheta continuă pentru a stabili cauzele exploziei.