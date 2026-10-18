Explozie puternică urmată de incendiu la fabrica de amidon din Medgidia. Două persoane au suferit arsuri grave și au fost duse la spital

Știri România Ploi, rafale de până la 90 km/h, lapoviță și ninsori până luni noapte. ANM a emis avertizări de vreme severă în România

Știri România Rațiile de hrană ale militarilor români, de vânzare pe internet. Cât costă mâncarea destinată soldaților

Analiză Știri România Invazia necontrolată a ambarcațiunilor pe lacurile de acumulare. Primar: „Sunt nebuni, vor să atingă cu mâna peretele barajului!”