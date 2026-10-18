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Omoda 5, interzisă temporar la înmatriculare. Un SUV a rămas fără puntea spate, iar 8.878 de mașini sunt rechemate

Edward Sevrani
Edward Sevrani
Jurnalist
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Omoda 5 a rămas fără puntea spate în mers. Foto: Facebook
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Un SUV Omoda 5 a rămas fără puntea spate, cu tot cu roți, pe o șosea din Malaezia. După incidentul din 6 octombrie, autoritățile au suspendat temporar omologarea și noile înmatriculări pentru Malaezia pentru variantele potențial afectate. Chery a anunțat o rechemare pentru 8.878 de automobile, după un caz similar investigat în 2024.

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Puntea spate s-a desprins de mașină, a doua oară

Incidentul s-a produs în Johor Bahru, pe Jalan Pandan, în apropierea centrului comercial AEON Mall Tebrau City. Imaginile distribuite pe rețelele sociale arată automobilul oprit pe carosabil, cu ansamblul punții și ambele roți din spate desprinse de caroserie, relatează Free Malaysia Today.

Pe 11 octombrie, Departamentul Transporturilor Rutiere din Malaezia, JPJ, a anunțat suspendarea temporară a omologării de tip pentru modelele și variantele potențial implicate. Măsura blochează noile înmatriculări până la clarificarea riscurilor. Autoritatea verifică producția, asamblarea și furnizorii componentelor punții, inclusiv controlul calității și procedurile de inspectare a sudurilor.

Chery recheamă 8.878 de automobile Omoda 5

Într-un comunicat publicat pe 14 octombrie, Chery Auto Malaysia a precizat că rechemarea vizează 8.878 de mașini Omoda 5, variantele C și H. Inspecțiile și înlocuirea componentelor sunt gratuite, iar compania spune că primul transport de piese de schimb a fost deja expediat către rețeaua de service.

Proprietarii mașinilor identificate vor fi contactați și pot verifica includerea în campanie folosind seria de șasiu, VIN, pe site-ul Chery Malaysia. Anunțul nu descrie o rechemare globală a tuturor versiunilor Omoda 5 pe benzină și hibride.

Un incident similar din 2024 fusese atribuit unei probleme de sudură

În aprilie 2024, o altă Omoda 5 din Malaezia a suferit o defecțiune la puntea spate. Explicația oferită atunci de constructor a fost calibrarea incorectă a unui echipament automat de sudură, după înlocuirea vârfului uzat al acestuia.

Potrivit comunicatului Chery din mai 2024, 60 de automobile aveau componentele afectate. Ca măsură de precauție, campania de verificare a fost extinsă la 600 de mașini. Cauza incidentului din octombrie 2026 nu este stabilită în comunicatele consultate, astfel că nu se poate afirma încă dacă problema este aceeași.

Ce știm despre Omoda 5 vândut în România

Omoda 5 este disponibil și în România, inclusiv în versiune full hybrid SHS-H, însă există o diferență tehnică importantă. Modelul mai vechi pe benzină implicat în problema din Malaezia folosește o punte spate cu bară de torsiune. În schimb, documentația comercială pentru România indică suspensie spate independentă de tip multilink atât pentru versiunile pe benzină Comfort și Premium, cât și pentru SHS-H Premium.

Rechemarea anunțată în Malaezia nu confirmă, prin ea însăși, că automobilele livrate în România sunt afectate. Pentru verificarea unui exemplar concret contează seria de șasiu și informațiile constructorului. Pe piața locală, OMODA și JAECOO au anunțat extinderea rețelei la 25 de service-uri autorizate până la sfârșitul anului 2026, prin distribuitorul Genius Automotive Europe.

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Tags: Stiri Auto
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