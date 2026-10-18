Porsche a construit de-a lungul timpului mașini care au depășit performanțele și exclusivitatea unui 911. Mission S continuă această tradiție, dar cu o schimbare importantă: viitorul supercar ar urma să rămână în gama obișnuită a constructorului, în loc să fie produs într-o serie limitată.

De la Carrera GT și 918 Spyder la un model permanent peste 911

Carrera GT avea un motor V10 aspirat de 612 CP și a fost construit în 1.270 de exemplare. Mai târziu, 918 Spyder a combinat un V8 cu două motoare electrice, într-o serie de numai 918 mașini. Aceste automobile au arătat ce poate face Porsche atunci când dezvoltă un model deasupra gamei sale obișnuite.

Mission S, prezentat pe 15 octombrie la New York, pregătește o abordare diferită. Potrivit Porsche, noua platformă cu motor central va susține o ofertă permanentă de supercaruri poziționate peste 911. Asta nu înseamnă volume mari sau un preț accesibil, ci o nouă familie de modele, disponibilă în gamă pe termen lung.

Proiectul se înscrie în noua strategie prin care Porsche urmărește să devină mai profitabil, cu modele mai scumpe și mai exclusiviste. Compania spune că vrea să obțină mai multă valoare din fiecare automobil vândut și să depindă mai puțin de volume.

Motor central, ca la Cayman, dar într-o categorie superioară

Noul Porsche Mission S. Foto: Porsche

Mission S are motorul amplasat între habitaclu și puntea spate. Este aceeași idee de arhitectură folosită de Cayman și Boxster, spre deosebire de configurația tradițională a lui 911, cu motorul în spatele punții spate. Poziția centrală concentrează masa în interiorul ampatamentului și influențează echilibrul mașinii în viraje.

Porsche nu prezintă însă un înlocuitor pentru Cayman. Viitoarea familie va ocupa un loc superior lui 911, iar conceptul arată direcția de design și organizarea habitaclului. Nu avem încă specificațiile finale ale automobilului care va ajunge în showroomuri.

Se vorbește despre opt cilindri, dar motorul nu e confirmat

Una dintre ipotezele vehiculate este un motor „flat-eight”, cu opt cilindri dispuși orizontal, în două grupuri opuse. Nu este un motor cu opt cilindri în linie, iar denumirea nu trebuie confundată cu un V8 convențional. Porsche nu a confirmat această configurație pentru Mission S.

Cu telefonul proprietarului, ca la Dacia, pentru navigație

Interiorul lui Porsche Mission S. Foto: Porsche

Într-o industrie în care bordurile au devenit tot mai aglomerate de ecrane, Mission S propune un interior cu butoane fizice și cinci instrumente rotunde în fața șoferului. Turometrul are ac analogic și se poate deplasa mai aproape de conducător în funcție de modul de rulare.

Mașina păstrează afișaje digitale în instrumentar, dar renunță la ecranul central fix și la cel pentru pasager. Pentru navigație și informații, proprietarul poate folosi telefonul, așezat într-un suport retractabil compatibil MagSafe. Ideea conceptului este ca tehnologia să rămână disponibilă fără să domine habitaclul.

Când ar putea apărea și cât ar putea costa

Porsche nu a comunicat un an oficial pentru începerea vânzărilor și nici un preț. The Times estimează că versiunea finală ar putea fi prezentată în 2028 și ar putea depăși echivalentul a aproximativ 590.000 de euro. Sunt estimări ale publicației, nu informații confirmate de constructor.