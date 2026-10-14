Familia tânărului ucis de un tigru în Marea Britanie îi roagă pe oameni să nu mai distribuie clipul, după ce Donald Trump l-a postat pe rețeaua sa de socializare

Un tânăr în vârstă de 23 de ani, William Chapman, a fost atacat mortal de un tigru după ce a intrat în țarcul animalului, sâmbătă, la Parcul Natural Yorkshire din Doncaster, Marea Britanie.

Incidentul tragic a atras reacții puternice, iar președintele SUA, Donald Trump, a stârnit controverse postând un videoclip cu atacul pe rețelele de socializare, însoțit de mesajul: „Nu vă puneți niciodată cu natura”, relatează Sky News.

Chpaman suferea de o boală mintală

Familia lui William Chapman a declarat că tânărul, fost actor și diagnosticat cu o „boală mintală severă”, era sub tratament medicamentos în momentul incidentului. „Suntem absolut devastați de pierderea lui William. Rugăm insistent ca oamenii să înceteze distribuirea videoclipurilor cu atacul, deoarece acestea ne provoacă o suferință profundă în aceste momente excepțional de dificile”.

Donald Trump a publicat videoclipul fără remușcări

Marți seara, Donald Trump a publicat pe rețeaua sa socială, Truth Social, un videoclip care surprindea momentul atacului, însoțit de mesajul „Nu te juca niciodată cu natura!”. Ulterior, acesta a distribuit și o animație generată de inteligență artificială, în care apărea luptându-se cu un tigru. Gesturile sale au fost criticate de familie și de opinia publică.

Downing Street a declarat că poziția familiei trebuie respectată. Purtătorul de cuvânt al prim-ministrului a afirmat: „Cred că, evident, familia și-a exprimat clar poziția. Desigur, respectăm această poziție”, refuzând însă să comenteze direct acțiunile fostului președinte american.

Tânărul era dezorientat când a intrat în țarc

Martorii au relatat că William Chapman părea dezorientat înainte de a intra în țarcul tigrilor. „Dansa cu căștile pe urechi și părea că se bucura, dar apoi l-am văzut intrând în țarc”, a declarat Anthony Hunt, care vizita parcul împreună cu prietena sa. „Ne-am gândit că tigrul urmează să fie hrănit, dar când am privit mai atent, am observat că era un bărbat în incintă”, a adăugat el.

Potrivit imaginilor distribuite pe conturile de socializare ale lui Chapman, tânărul s-a înregistrat apropiindu-se de tigru în timp ce acesta stătea pe o platformă de lemn. Înainte de atac, martorii au relatat că l-au auzit pe tânăr vorbind cu animalul și spunându-i să „nu se mai poarte obraznic”.

Reacții oficiale și măsuri

Consiliul local din Doncaster a deschis o anchetă privind sănătatea și siguranța în urma incidentului. Parcul Natural Yorkshire a confirmat că tigrul implicat, numit Altai, nu va fi eutanasiat și a rămas închis până miercuri. „Parcul va fi închis astăzi, iar echipa de personal care a fost profund afectată de evenimente va primi sprijin de specialitate”, se arată într-un comunicat emis de reprezentanții parcului, conform The Guardian.

Ed Miliband, deputat pentru Doncaster North, a transmis un mesaj de condoleanțe familiei lui Chapman: „Sunt profund întristat de această tragedie. Gândurile mele și cele mai sincere condoleanțe sunt alături de familie”.

„Un tânăr inteligent, cald și captivant”

William Chapman a fost cunoscut ca un copil actor, apărând în seriale britanice precum „May Contain Nuts” de la ITV, alături de Shirley Henderson, și „True Stories” de la BBC. Familia sa l-a descris ca pe un „tânăr inteligent, cald și captivant” care „era iubit de toți cei care l-au cunoscut”.

Poliția din South Yorkshire a îndemnat cetățenii să nu mai distribuie videoclipuri cu incidentul care au apărut online, insistând asupra respectării intimității familiei. „Familia este sprijinită de ofițeri specializați”, au declarat autoritățile, adăugând că un medic legist va stabili circumstanțele exacte ale decesului.