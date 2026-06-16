„Presupusele atacuri planificate au fost oprite brusc” și „mai mulți indivizi sunt acum în detenție”, a anunțat directorul FBI, Kash Patel, într-un mesaj publicat pe X.

Kash Patel a salutat „intervenția rapidă a FBI, a partenerilor săi și a Departamentului pentru Justiție în cadrul unei operațiuni efectuate în mai multe state” americane. Directorul FBI a promis totodată că va continua să informeze publicul în legătură cu acest caz „în limitele legii”.

FBI a arestat cinci persoane din cele 23 identificate că ar putea face parte din complot.

Grădina Casei Albe a fost transformată duminică, 14 iunie, într-o arenă pentru luptători de MMA în cadrul unui eveniment dedicat celebrării a 250 de ani de la obținerea independenței SUA (pe 4 iulie), dar organizat de ziua de naștere a lui Donald Trump. „Decorul a fost de neegalat! (…) Una dintre cele mai palpitante zile din istoria legendarei noastre Case Albe!”, s-a lăudat cel de-al 47-lea președinte al SUA pe contul său de Truth Social.

Peste 4.000 de invitați aleși cu grijă au fost așezați în jurul cuștii, inclusiv directorul executiv al Meta, Mark Zuckerberg, și șeful Paramount, David Ellison, un aliat al lui Donald Trump. De altfel, David Ellison a deținut drepturile exclusive de difuzare.

Luptele și omagiile aduse lui Trump din partea anumitor luptători de MMA au fost transmise pe un ecran uriaș instalat într-un parc din apropiere și unde s-au adunat circa 100.0000 de oameni.

Spectacolul, evaluat la 60 de milioane de dolari de presa americană, a stârnit numeroase critici, mai ales din cauza cheltuielilor mari într-o situație afectată de războiul din Iran, chiar dacă Casa Albă a dat asigurări că nota a fost achitată de UFC (Ultimate Fighting Championship).

Fiind în alertă maximă cu acest eveniment, FBI a declarat marţi pentru Fox News că a dejucat un complot. FBI-ul fusese alertat în legătură cu o ameninţare încă de pe 10 iunie, cu câteva zile înainte de eveniment, şi arestase iniţial un suspect în Cincinnati, Ohio. Pe baza datelor de pe iPhone-ul suspectului, FBI a identificat apoi 23 de persoane care conversau pe Signal asupra planificării atentatului.

Fox News scrie că atentatul ar fi trebuit să fie lansat din Fredericksburg, Virginia, iar planul era de a trimite drone încărcate cu explozibili pentru a lovi clădirile din apropierea Casei Albe. Două surse au susținut pentru CBS News că presupusul complot prevedea şi implicarea unor lunetişti pentru a ataca inițial mulţimea, apoi intrarea în reşedinţa prezidenţială a SUA.

Directorul Secret Service, Sean Curran, a declarat marţi dimineaţă că agenţia sa, care se ocupă de protecţia preşedintelui SUA, a colaborat „strâns cu FBI pe parcursul acestei anchete”. „Comentariile oficiale privind detaliile acestui caz vor fi făcute publice în dosarele depuse la tribunal”, a spus Curran.

„Suntem pregătiţi să detectăm, să răspundem şi să aducem în faţa justiţiei pe cei care ameninţă vieţile cetăţenilor americani, mai ales în timpul adunărilor mari, cum ar fi gala istorică de lupte UFC 250”, a transmis Patel.

Presupusul complot survine după ce, la sfârşitul lunii trecute, un bărbat înarmat a fost ucis după ce a deschis focul asupra unui punct de control al Secret Service şi în urma unei tentative de atac armat care ar fi vizat pe 27 aprilie Cina Corespondenţilor de la Casa Albă.

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