De la strategie la construcție

„Astăzi vorbim despre infrastructura invizibilă care poate duce șahul mai departe”, declara la conferința de lansare a proiectului domnul Vlad Ardeleanu, președintele Federației Române de Șah. Semnarea contractului constituie pasul strategic spre dezvoltarea acestei infrastructuri și al instrumentelor digitale care vor susține activitățile prevăzute în cadrul proiectului.

Federația Română de Șah semnează contractul pentru implementarea soluțiilor digitale din cadrul proiectului C.E.S.S. 

Lansat cu scopul de a contribui la dezvoltarea șahului românesc prin instrumente și servicii digitale moderne, proiectul C.E.S.S. urmărește dezvoltarea unui ecosistem digital care să faciliteze accesul comunității șahiste la resursele, informațiile, oportunitățile educaționale și serviciile publice oferite de Federație.

Importanța demersului a fost evidențiată de Garry Kasparov, fost campion mondial și una dintre cele mai influente personalități ale șahului internațional modern, care a descris inițiativa drept „un moment istoric pentru jocul de șah”. Referindu-se la complexitatea construirii unui astfel de proiect, acesta a remarcat: „Totul este ca un joc de Lego – ai toate piesele, dar trebuie să știi cum să le pui împreună”. 

De asemenea, Garry Kasparov a vorbit despre numeroasele demersuri internaționale dedicate integrării șahului în educație și a apreciat faptul că Federația Română de Șah a reușit să transforme această viziune ambițioasă într-un proiect concret, cu susținere instituțională și impact european: „O federație, o singură țară, a reușit să străpungă acest zid al birocrației și numeroasele sale bariere administrative. Iar acest lucru s-a întâmplat aici, în România.” 

Federația Română de Șah semnează contractul pentru implementarea soluțiilor digitale din cadrul proiectului C.E.S.S. 

Semnarea contractului creează premisele pentru dezvoltarea Sistemului Informatic Integrat C.E.S.S., un pas esențial în transformarea digitală a șahului românesc. Acest moment marchează începutul unei etape în care obiectivele proiectului C.E.S.S. încep să fie transpuse în soluții și servicii digitale reale dedicate acestui sport.

Noul sistem informatic integrat va reuni funcționalități dedicate organizării competițiilor, analizei partidelor și serviciilor digitale, contribuind la crearea unui cadru tehnologic adaptat nevoilor actuale ale mediului educațional și sportiv. Platforma va conecta jucători, cluburi, antrenori, arbitri, profesori și elevi într-un ecosistem digital modern, dedicat viitorului șahului din România. 

Proiectul „Competențe și Educație Superioară prin Șah – C.E.S.S.“ a fost depus în cadrul Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF) și a fost elaborat cu sprijinul ADR în cadrul proiectului „Sprijin pentru consolidarea capacității administrative a Autorităților Publice Centrale în elaborarea și implementarea proiectelor finanțate în cadrul PCIDIF 2021-2027”, cofinanțat din FSE+ prin Programul Asistență Tehnică 2021-2027. 

Federația Română de Șah semnează contractul pentru implementarea soluțiilor digitale din cadrul proiectului C.E.S.S. 

Codul SMIS al proiectului: 341645 – Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare Și Instrumente Financiare 2021-2027.

Mai multe informații valoroase despre dezvoltarea proiectului Competențe și Educație Superioară prin Șah – C.E.S.S. sunt disponibile la: https://frsah.ro/digitalizare/  dar și pe paginile sociale ale Federației: https://www.facebook.com/FRSah.ro, https://www.instagram.com/frsah.ro/, https://x.com/FrsahRo, https://ro.linkedin.com/company/romanian-chess-federation 

Foto: Federația Română de Șah

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