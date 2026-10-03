O femeie a furat lozuri răzuibile în valoare de 3000 de euro de la un magazin și a vrut să încaseze 21 de câștiguri la altul

O femeie din Cassola, provincia Vicenza, a fost identificată de carabinieri ca fiind autoarea unui furt de lozuri răzuibile în valoare de 3.000 de euro. Potrivit imaginilor de supraveghere analizate, aceasta a încercat să valorifice câștigurile provenite din biletele furate, relatează Today.

Incidentul a avut loc în luna august 2026, când proprietara unei tutungerii din zonă a raportat dispariția mai multor bilete răzuibile în timpul orelor de închidere. „Am observat lipsa biletelor și am anunțat imediat autoritățile”, a declarat femeia pentru anchetatori.

Un indiciu crucial a venit de la o altă tutungerie din apropiere, unde o colegă a semnalat că o femeie a încercat să încaseze câștiguri folosind bilete cu serii ce corespundeau celor dispărute.

Carabinierii au obținut înregistrări video de la o casă de pariuri din zonă. Acestea au arătat clar că aceeași femeie, în vârstă de 63 de ani, a prezentat biletele furate pentru a ridica 21 de câștiguri.

Imaginile, împreună cu verificările ulterioare ale datelor de identificare, au permis autorităților să stabilească identitatea suspectei. Femeia a fost convocată la secția de carabinieri din Romano d'Ezzelino, iar pe 30 septembrie 2026, aceasta a fost denunțată oficial pentru presupusul furt.