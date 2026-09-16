Cel mai mare feribot electric din lume, China Zorilla, echipat cu o baterie impresionantă de 40 MWh – echivalentul capacității a 1.500 de Dacia Spring – a ajuns recent în America de Sud, unde va începe să opereze pe o rută redusă de doar 50 km, între Buenos Aires (Argentina) și Colonia del Sacramento (Uruguay).

Un proiect revoluționar marcat de erori

Proiectat inițial pentru un traseu de 200 km, feribotul a suferit mai multe modificări și întârzieri care i-au afectat misiunea inițială. Detalii despre acest proiect ambițios au fost relatate pe piataauto.md.

Deși denumit China Zorilla, feribotul nu are legătură cu țara asiatică, fiind construit în Australia de compania Incat pentru operatorul argentinian Buquebus.

Nava de 130 de metri lungime, capabilă să transporte 2.100 de pasageri și 225 de vehicule, este propulsată de 8 motoare electrice ce totalizează o putere de 8,8 MW. Inițial, proiectul prevedea utilizarea unui sistem de propulsie cu gaz natural lichefiat (LNG), însă constructorii au optat ulterior pentru un sistem complet electric.

Renunțarea la sistemul pe gaz a redus masa navei cu 500 de tone.

Totuși, procesul de dezvoltare al feribotului a fost marcat de întârzieri și modificări tehnice. Prima mențiune despre China Zorilla a apărut în ianuarie 2023, când se anunța că nava va avea o capacitate de stocare de 40 MWh, cu baterii cântărind 400 de tone.

În mai 2025, când nava a fost lansată la apă, constructorii au înlocuit bateriile originale cu unele mai moderne și mai ușoare, reducând masa acestora la 250 de tone, dar păstrând aceeași capacitate de stocare de 40 MWh. Această schimbare a redus greutatea totală a navei cu 150 de tone.

Probleme de autonomie și schimbarea rutei

Cu toate acestea, progresele tehnologice nu au fost suficiente pentru a compensa o eroare de calcul inițială legată de autonomia navei.

Deși scopul inițial era să opereze pe o rută de 200 km între Buenos Aires și Montevideo, calculele au arătat că autonomia oferită de bateriile de 40 MWh este insuficientă pentru a îndeplini această misiune.

„La o putere medie de 8 MW, necesară pentru propulsie și nevoile de la bord, feribotul ar consuma 36 MWh într-o călătorie de 4 ore și jumătate. În condiții mai grele de navigare, consumul ar putea depăși capacitatea maximă a bateriilor”, explică experții citați de piataauto.md.

În consecință, operatorul a fost nevoit să adapteze misiunea navei, care acum va efectua curse mai scurte, de 50 km, între Buenos Aires și Colonia del Sacramento. Portul din Colonia a instalat recent o stație de încărcare electrică de mare putere pentru a sprijini operarea vasului pe această rută.

Transportul navei: o provocare

Transportul feribotului din Australia în America de Sud a fost o altă etapă complicată a proiectului. Nava a fost transportată pe o navă cargo semi-submersibilă, Black Marlin, operată de compania Boskalis.

Având o lungime de 217 metri și o capacitate de transport de până la 40.000 de tone, această navă a reușit să transporte fără dificultăți feribotul China Zorilla, cu o greutate de aproximativ 4.000 de tone, pe o distanță de peste 15.000 de kilometri.